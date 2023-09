Algemeen

Aftrap gemeentelijk glasvezelnetwerk Op maandag 4 september werd in alle vroegte een partytent opgetrokken aan de Schoklandstraat. Statafels, oranje hesjes en natte cake volgden en omwonenden en wandelaars vroegen zich af wat er stond te gebeuren. Voorbereidingen voor de kermis in Volendam misschien? Door: Erik Jonk Niets was minder waar en geïnteresseerden werden netjes van uitleg voorzien door afgevaardigden van zowel de Gemeente Edam-Volendam als aannemer Direxta, Glasdraad en VodafoneZiggo. Het decor betrof de aftrap van de aanleg van het gemeentelijk glasvezelnetwerk. Het glasvezelnetwerk is ter vervanging van de CAI-aansluiting. Onder de naam ‘GlasVezel Edam-Volendam’ gaat de joint venture in september van start met de uitrol van het glasvezelnetwerk. Vanaf het begin van volgend jaar kunnen de eerste bedrijven en woningen al profiteren van de glasvezelaansluiting, en naar verwachting is de hele gemeente tegen het eind van 2024 volledig aangesloten. Groot voordeel voor inwoners gemeente

De samenwerking tussen de Gemeente en VodafoneZiggo is een logische, vanwege het feit dat de meeste inwoners gebruik maken van de diensten en producten van deze aanbieder. Echter is het grote voordeel van dit glasvezelnetwerk dat je als bedrijf of huishouden uit alle aanbieders een keuze kunt maken, dus ook bijvoorbeeld KPN of T-Mobile. VodafoneZiggo gaat echter wel zijn best doen om de inwoners zo goed mogelijk te informeren en opent eind volgende week aan de Zeestraat 21 een fysieke shop. Hier kan men onder andere terecht voor vragen, informatie en ondersteuning. Wanneer het glasvezelnetwerk is uitgerold zullen hier ook monteurs aanwezig zijn om eventuele problemen snel en kundig te kunnen oplossen. Officieel momentje

Uiteraard was de gemeente aanwezig om er een officieel moment van te maken. Wethouder Dirk Dijkshoorn groef symbolisch de eerste geul aan de Schoklandstraat met de graafmachine van aannemer Direxta. Ook de andere aanwezigen van onder meer VodafoneZiggo, Glasdraad en onze gemeente staken de handen uit de mouwen en pakten een schep ter hand om zo officieel te werkzaamheden van start te laten gaan. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.