AiR Sanne Rous ‘betaalt’ met kunstwerk

Artist in Residence (AiR) Spaander Volendam is een project wat in het leven is geroepen om vroegere tijden te doen herleven. Een kunstenaar verblijft twee weken lang in art Hotel Spaander en ‘betaalt’ uiteindelijk middels het afleveren van een schilderij. De tweede Artist in Residence was Sanne Rous, die, als in vroegere jaren, dus overnachtte in art Hotel Spaander. Ze deed er inspiratie op, maar keek ook verder. Zo bezocht ze het Praathuisje, proefde de sfeer in de Volendammer Haven, raakte in gesprek met Evert Schilder (Madoet), die talloze anekdotes vertelde en de nodige kunstwerken liet zien, maar ging ook op zoek naar geschikt materiaal om haar kunstwerk op te maken. Dat vond ze in de kringloopwinkel.

AiR Sanne Rous samen met Jeroen Kuling van art Hotel Spaander

Door: René Schilder

Na een korte toespraak door Sanne over het ontstaan van het idee voor dit schilderij was het Jeroen Kuling van art Hotel Spaander die het kunstwerk vol trots in ontvangst nam en een eervolle plek beloofde. Prachtig om te zien hoe een oude traditie nieuw leven in wordt geblazen van waaruit nieuwe kunst ontstaat.

Op het schilderij staan een paar kousen geschilderd, onderstreept met een prinsenwerk. Een rood, wit blauw geblokte patroon. Dit samen werd geschilderd op heel oud papier, dat Sanne samen met de lijst vond in de kringloopwinkel. Rous werd geïnspireerd door een klein schilderij van Adrianus Bleijs die een klein schilderij had afgeleverd met een jonge vrouw erop. De indringende maar vriendelijke blik van de vrouw werd versterkt doordat er geen hul gedragen werd maar een zwarte ondermuts. Dit intrigerende beeld zette Rous aan het denken en ze zocht naar meer Volendammer kledingstukken die een basis vormden in hun bestaan. En zo kwam ze bij de kousen terecht.

Toevallig leken na het zetten van de eerste streken op papier de vormen van de kousen op palingen. Een teken dat het goed was. De kunstenares zegt zelf over het kunstwerk: ,,Naast de twee sokken bevindt zich onder aan de pagina nog het motief dat ik op de roerbladen van enkele botters ontdekte. Dit zogenaamde ‘prinswerk’ bestaat uit driehoeken, een symbool dat teruggaat tot de tijd van de Germanen. Het stelt de opgang, de hoogste stand en het ondergaan van de zon voor. Dit teken is later overgenomen door het christelijk geloof. De driehoeken zouden vroeger in witte en rode kleuren op de schepen zijn geschilderd. Later is er de kleur blauw aan toegevoegd als teken van vaderlandsliefde.”

,,Ik wilde heel graag de kousen met de botters verbinden, omdat ze in mijn denken bij elkaar zijn gaan horen. Via de gestopte kousen, wat ook wel mazen wordt genoemd begonnen de visnetten te behoren tot de wereld van de kousen. Een maas is de opening van de draden van een visnet en een breisteek, maar eveneens een vergeten woord voor wond en litteken. Ik verwacht niet dat mensen dit eruit kunnen halen bij het zien van het werk, maar er mag van mij wel een beetje mysterie zijn; iets om op te kauwen.”