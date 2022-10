Albert Heijn de Stient viert 1-jarig bestaan

Officieel is het filiaal van Albert Heijn in de Stient op 1 oktober 2021 geopend, maar op vrijdag 30 september werden de klanten feestelijk onthaald vanwege de eerste verjaardag. Voor de ingang draaide een dj gezellige deuntjes vanuit een prachtige, in zilver gehulde Fiat 500.

De eerste vijftig klanten werden getrakteerd op een boeket bloemen. Helaas voor het iets later winkelende publiek waren deze binnen het uur al vergeven. En als vermaak voor de kinderen liep er de hele dag door een hamster-mascotte door het filiaal.

Op 5 oktober 2021 werd de Albert Heijn winkel in Edam geopend en op 12 oktober vorig jaar de winkel in Monnickendam. Albert Heijn heeft momenteel ruim 1.100 winkels in Nederland en België.