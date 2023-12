Algemeen

Een bijzondere prestatie voor een ervaren sportman Albert Koning (75) behaalt zwarte band Taekwondo Sinds de vroege jaren zestig beoefend Albert Koning (76) de vechtsport Taekwondo. Na jarenlange inspanning, examens en diploma’s besloot Albert afgelopen zomer om een grote uitdaging aan te gaan: het behalen van de zwarte band. Afgelopen zaterdag vond in De Opperdam het officiële examen plaats, en lukte het Albert om de illustere band te bemachtigen. Foto: Social media Voorbereiding ,,In mijn jeugd sportte ik altijd veel”, vertelt Albert. ,,Naast Karate en Judo begon ik rond 1960 met Taekwondo. Door de jaren heen heb ik bij verschillende verenigingen gesport en diploma’s behaald. Rond mijn 68e had ik een half-zwarte band (één niveau onder zwart, red.), en mocht ik op voor de zwarte band. Ik koos er toen voor om dit niet te doen vanwege mijn leeftijd. Ook behalen maar ongeveer 50% van de deelnemers de zwarte band bij het examen. Dit maakte mij nogal zenuwachtig.” "Nadat ik vervolgens bij een stijltoernooi de eerste plek bemachtigde, dacht ik ‘dit is wel te doen" ,,Terwijl ik op hetzelfde niveau bleef, behaalden enkele van mijn medesporters bij Taekwondo Center Purmerend (TCP) wel hun zwarte band. Mijn trainers spoorden mij aan om dit ook alsnog te gaan proberen. Ik nam deel aan een voorbereidingstoernooi, waar ik zag hoe het zwarte band examen precies in elkaar steekt. Hier werd ik beoordeeld door een aantal bekende Nederlandse Taekwondotrainers, die mij een paar goede tips gaven. Nadat ik vervolgens bij een stijltoernooi de eerste plek bemachtigde, dacht ik ‘dit is wel te doen’. Vanaf juni begon ik onder begeleiding van mijn trainers met de voorbereidingen voor het zwarte-bandexamen. Dit bestond uit twee à drie trainingssessies per week. Mijn trainers en ik waren het eens dat ik het niet alleen moest halen, maar dat alle handelingen ook zo perfect mogelijk moesten zijn.” Examen De examens van Albert en zijn medesporters vonden zaterdag 9 december plaats in De Opperdam. ,,Mijn examen startte met ongeveer dertig theorievragen”, legt Albert uit. ,,Er werd onder andere gevraagd naar de Koreaanse benamingen van lichaamsdelen en Taekwondotechnieken. Om dit te onthouden heb ik enkele ezelsbruggetjes bedacht.” Na dit schriftelijke onderdeel van het examen was het tijd voor een serie ‘Taegeuk’ demonstraties. Dit zijn acht verschillende stijlvormen met een vast bewegingspatroon. ,,In totaal moest ik drie Taegeuk-technieken laten zien. Eén van deze vormen was nummer zes, die vanwege de krachtige fysieke bewegingen mijn favoriet is. Bij Taegeuk is het belangrijk dat je via een combinatie van korte en lange stappen weer op de zelfde plek eindigt als waar je begint. Dit ging tijdens het examen gelukkig erg goed!” Vervolgens moest Albert vijftien verschillende verdedigingstechnieken laten zien. Hier moest hij eerst aanvallen van zijn gevechtspartner afweren, en vervolgens zelf toeslaan. Dit werd opgevolgd door een serie van twaalf zelfverdedigingstechnieken, waarbij Albert op verschillende manieren moest vrijkomen uit een greep. Het laatste onderdeel van het examen bestond uit het breken van houten planken. Albert: ,,Deze planken worden eerst geïnspecteerd en met een officiële stempel goedgekeurd door de examinatoren. Ik moest er twee breken door te schoppen, en één met een slag.” Na het voltooien van alle stappen lukte het Albert om op 76-jarige leeftijd de zwarte band Taekwondo te behalen. "Taekwondo is een prachtige sport die mij veel gegeven heeft” Dankbaar ,,Graag wil ik trainers Edwin, Rob, Mischa en Gert-Jan bedanken voor al hun inzet!” aldus een trotse Albert. ,,Zonder hun begeleiding was het mij niet gelukt om de zwarte band te behalen. Ik ben ook enorm dankbaar dat ik tijdens mijn sportcarrière geen zware blessures heb opgelopen. Taekwondo is een prachtige sport die mij veel gegeven heeft, zoals zelfvertrouwen en een gevoel van overzicht. Ik kan het iedereen enorm aanraden!” |Doorsturen

