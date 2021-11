Albumpresentatie Jordy Tuip euforisch muziekspektakel

Met bombastisch muzikaal geweld bracht Jordy Tuip het publiek vrijdagavond in extase. Ter ere van de lancering van zijn debuutalbum ‘Mystic matter’ gaf de Volendammer met zijn speciaal geformeerde band een daverende show in PX. Het optreden leidde tot louter lovende kritieken.

,,Een kruising tussen Bach en Einstein”, klinkt één van de vele enthousiaste bezoekers. ,,Voor mij waren het de zieke gitaarsolo’s in onregelmatige maatsoorten die het deden” en ,,Het kerstnummer dat begon met een jaren 50 ‘barbershop quartet’-intro, ongelofelijk!” Jordy heeft muziek liefhebbend Volendam op zijn wenken bediend.

‘Mystic matter’ is voor de helft gevuld met instrumentale hoogstandjes en is aangevuld met liedjes met zang. Alle nummers zijn eigen composities van multi-instrumentalist Jordy Tuip. Vanaf heden is het album voor € 15,- verkrijgbaar bij Jan Cas Sombroek of door Jordy een Facebookbericht te sturen.