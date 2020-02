Alex Bootsman mascotte van FC Volendam

Vrijdag was Alex Bootsman de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen Telstar. In het Kras-stadion waren ook aanwezig zijn moeder Jennifer, broer Sijmen en z’n vriend Mike Hansen. Vader Alex Bootsman was verhinderd want hij moest werken in ’t HavenGat.

De mascotte trapte een balletje mee met de wisselspelers. Samen met arbiter Blank liep hij het veld op, pakte de wedstrijdbal op en hielp mee met de toss. Na afloop van de in 1-1 geëindigde wedstrijd huldigde Alex de ‘Man of the Match’ en dat was Micky van de Ven die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk kreeg aangeboden.

Derry John Murkin is de favoriete speler van FC Volendam voor de mascotte en de beste voetballer ter wereld vindt hij Messi. Zelf voetbalt Alex Bootsman in bij de RKAV in de JO8-2.