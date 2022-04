Alex Plat: ‘Behoorlijke gekke slotfase’

De adrenaline gierde bij Alex Plat meteen na afloop door het lichaam. Alex Plat bevond zich in de slotfase na een opzichtig duwtje plotseling in een zwaar opgefokte menigte van spelers en trainers. En een paar minuten later begaf hij zich weer in een menigte, maar dan van dansende medespelers die toegezongen werden door de fans. ,,Misschien dat het hart na een paar biertjes wat tot rust komt. Het was een behoorlijke gekke slotfase.”

,,Het was de 88e minuut, Derry-John kreeg een duw, dus ik deed ook wat, een slimmigheidje. Daarna zat ik er inderdaad middenin, maar ik hield mezelf rustig. We maakten het onszelf lastig. Elke bal naar onze verdediging werd gevaarlijk. Ook dwars door de as. Maar het maakt niks uit, we zijn gepromoveerd. Ik ben blij dat ik heb gespeeld. Moest warmlopen en dacht ‘dat is voor het geval dat’. Toen moest ik er al in de eerste helft in. Dat was top.”