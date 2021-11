Alle fietsen van de Blokwhere ondergaan verlichtingscontrole

Veiligheid boven alles op basisschool de Blokwhere. Vorige week werd in samenwerking met de organisatie Veilig Verkeer Nederland een verlichtingscontrole uitgevoerd op het schoolplein.

Van de jongste leerlingen tot de directeur, iedereen die met de school te maken heeft stond met zijn of haar stalen ros in de rij om gekeurd te worden. Bijna alle fietsen kwamen door de verlichtingscontrole, op een enkele fiets na was het oordeel positief.

Met de hulp van verschillende vrijwilligers en de medewerkers van politie is weer gezorgd dat alle Blokwhere-leerlingen veilig de weg op kunnen. En dat geeft een fijn gevoel nu het weer vroeger donker wordt.