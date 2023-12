Algemeen

Wim Jonk en zijn volledige technische staf vertrekken bij FC Volendam 'Alle grondleggers geliquideerd door RvC’ Naar aanleiding van het ontslag van het FC Volendam-bestuur hebben voormalig trainer en huidig technisch manager Wim Jonk en zijn team hun vertrek aangekondigd. Wim Jonk. Foto Fred Rotgans/FC Volendam Het volledige statement luidt: ‘Wij gaan stoppen bij FC Volendam. Onze emmer is overgelopen na de persconferentie van RvC voorzitter Jaap Veerman. Na dit toneelstuk vol tegenstrijdigheden, halve waarheden en volle leugens, rest ons niets anders dan dit besluit.

Na onze projecten bij Ajax en Cruyff Football zijn wij in 2019 ingestapt bij FC Volendam, een club die destijds op de rand van de afgrond stond. Jan Smit en Keje Molenaar vroegen ons FC Volendam weer op te bouwen als opleidingsclub. Geïnspireerd door onze mentor Johan Cruijff staan voetbal en talentontwikkeling daarbij centraal. Dat is de kern van wie wij zijn en waar wij voor staan. Een ieder mag zelf bepalen hoe wij hebben gefunctioneerd. Maar dit project rust wel op onze samenwerking met een aantal fantastische en integere bestuursleden, mensen die de visie begrijpen en de juiste balans weten te vinden tussen inspireren, faciliteren en controleren. Dit partnership is het geheim van het succes.

Bestuursleden Jan Smit en zijn medebestuurders zijn gisteravond ontslagen door de RvC. Beiden zijn vanochtend door Jaap Veerman publiekelijk voor de bus gegooid, als waren zij onverantwoordelijke bestuurders die geen toezicht houden en financieel ‘casinobeleid’ voeren.

Wij zelf worden beticht een beleid te voeren dat de continuïteit van Volendam in gevaar zou brengen. De ‘argumenten’ die langskomen zijn van een treurig niveau. Financiële operationele tekorten worden door Jaap Veerman genoemd en uitvergroot, maar enorme transferwinsten verzwegen. Het positieve resultaat onder aan de streep wordt zelfs ontkend. Begrotingen die door de RvC zelf én KNVB zijn goedgekeurd, worden gepresenteerd als gevaarlijk. De deal van Micky van de Ven wordt neergezet als ‘een mazzeltje’ en verkeerd uitgelegd zonder enige kennis van zaken. De officiële biedingen op Mbuyamba worden zelfs ontkend. Jan Smit, een fantastische ambassadeur die aan het hoofd heeft gestaan van een absolute bloeiperiode van de club, wordt weggezet als een ‘slecht voorzitter’. Inmiddels zijn alle grondleggers in het bestuur geliquideerd door de Raad van Commissarissen.

De laatste week hebben wij gesproken met het gemeentebestuur, het bestuur van de RKAV en de supporters. De belangrijkste ‘geledingen’ kennen nu de waarheid en weten wat er is gebeurd. Daarmee hebben wij alles gedaan wat in onze macht ligt, maar onze grens is nu bereikt. De wedstrijd van morgen tegen PEC Zwolle staat nog onder leiding van Matthias Kohler. Daarnaast zullen wij de normale procedures van overdracht respecteren. Wij bedanken alle spelers, collega’s, vrijwilligers, sponsoren, ouders en supporters voor de mooie jaren en de steun die wij bij de meeste mensen hebben gevoeld.

Met sportieve groet, Wim Jonk, Ruben Jongkind, Jasper van Leeuwen, Matthias Kohler, Michel Hordijk, Freek de Boer, Patrick Oudejans en Rick Menick

