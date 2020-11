SWDV Advocaten onderscheidt zich met gespecialiseerde dienstverlening aan lokale ondernemers

Alle kennis in huis

Je hoopt het specialisme van een advocaat nooit nodig te hebben, maar wanneer de situatie zich voordoet, wil je vanzelfsprekend een advocaat met kennis van zaken. In Purmerend aan de Wilhelminalaan 1F – op een kwartiertje rijden van Volendam – bevindt zich sinds februari 2019 de nieuwste locatie van SWDV Advocaten. Met het realiseren van deze laatste, esthetische locatie, is SWDV Advocaten met vestigingen in Haarlem, Hoofddorp en Purmerend inmiddels in drie regio’s te vinden.

Door Kevin Mooijer

SWDV Advocaten werkt voor ondernemers en (semi)overheden en onderscheidt zich door een full-service pakket aan te bieden bij haar cliënten. ,,Wij beschikken over zeventien nauw samenwerkende advocaten, verspreid over drie locaties”, licht advocaat insolventie & ondernemingsrecht Christian Hartsuiker toe. ,,Waar wij ons mee onderscheiden, is het feit dat al onze advocaten en juristen een specialisme hebben. We ondersteunen elkaar waar nodig en spenderen dus geen onnodige uren aan het eigen maken van bepaalde materie.” Door het realiseren van deze effectieve wisselwerking hebben de advocaten van SWDV het grote voordeel dat alle benodigde kennis te allen tijde in huis is.

Voor de oorsprong van het gerenommeerde advocatenkantoor moeten we helemaal terug naar het jaar 1894. Smithuijsen werd destijds in Haarlem opgericht door de grondleggers van SWDV Advocaten. Het advocatenkantoor bleef een respectabele 102 jaar actief onder de noemer Smithuijsen en breidde zich gedurende die periode uit met verschillende specialismen. In januari 2011 fuseerde het Haarlemse advocatenkantoor zich met Winters & De Vries uit Hoofddorp, waarna de onderneming verder ging als Smithuijsen Winters & De Vries. Met de aanstelling van een nieuwe organisatie en management in juli 2013, werd de naam al gauw omgedoopt tot SWDV Advocaten. Christian Hartsuiker en Anna Paternotte, de nieuwe bestuurders van de groep rechtsgeleerden, besloten een nieuwe weg in te slaan en de organisatie van het kantoor aan te scherpen.

Heldere missie en visie

,,Sindsdien richten we ons met een heldere missie en visie op ondernemers en (semi)overheden”, vult Christian aan. ,,Wij zijn een middelgroot advocatenkantoor met een full-service specialisatie. Ons team van zeventien gespecialiseerde advocaten biedt juridische ondersteuning aan ondernemers en overheden in de regio. Omdat wij veel waarde hechten aan de doen- en denkwijze uit de regio, garanderen wij dat samenwerken met ons betekent dat u een strategisch partnerschap sluit. Zo behalen wij samen met u het best mogelijke resultaat. Wij zien het als onze missie om met onze klanten een langdurige relatie aan te gaan en hen hoogwaardige, betaalbare juridische ondersteuning te bieden. Wij staan naast onze klanten en denken strategisch met ze mee. Samen wegen we de kosten, kansen en de te behalen resultaten af.”

SWDV Advocaten is opgedeeld in verschillende units: agri & bulbs, arbeid, insolventie, ondernemen, onderwijs, overheid en vastgoed. ,,Deze verdeling stelt het kantoor in staat om gespecialiseerde dienstverlening aan te bieden. We onderscheiden ons doordat we alle kennis in huis hebben. Waar een eenpitter zichzelf alle benodigde stof eigen moet maken – en daar dus onnodig veel uren aan kwijt is – lopen wij naar de collega met de benodigde specialisatie die een bureau verder zit. Je kunt het vergelijken met de doe-het-zelver of de gespecialiseerde vakman, met de huisarts of met de chirurg met een specialisatie in een bepaald gebied. Dus, wanneer een opdracht de aandacht van meerdere specialisten vereist, kunnen we heel snel en effectief samenwerken met onze naaste collega’s. Vijftien jaar geleden zijn we de filosofie gestart waarin iedere advocaat na zeven jaar in ons team een specialisatie moet kiezen, en anno 2020 leven we die denk- en werkwijze nog altijd na.”

Het team van SWDV Advocaten Purmerend telt meerdere lokale mensen, waaronder Volendammer Kees Kras. ,,Wat me als eerste opviel toen ik me vorig jaar bij het team van SWDV aansloot, was de kennis en expertise die er in huis is. Ikzelf heb een expertise in ondernemings-, aansprakelijkheids- & contractenrecht, maar wanneer ik bijvoorbeeld tegen een arbeidsrechtelijk probleem oploop, kan ik gewoon naar mijn collega lopen om advies te vragen. Door deze full-service zijn we altijd in staat om advies op maat te leveren. Wij hoeven ons nooit te verliezen in urenlange onderzoeken om onszelf de stof eigen te maken. Bovendien is de kans op dezelfde uitkomst natuurlijk ook minder groot wanneer je alles zelf moet doen en met stof moet werken die je niet goed kent.” Christian vult hem aan: ,,Je wilt je klanten altijd goed bedienen en wij realiseren dat door te specialiseren. We hebben er heel lang aan gebouwd om dat te kunnen aanbieden, maar het heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Deze werkwijze is uitgegroeid tot onze grote kracht.”

Voordeel

Het team van SWDV Advocaten bestaat steevast uit mensen die uit de regio komen of de regio heel goed kennen. ,,Wij vinden het belangrijk dat onze mensen in de buurt wonen van de regio waarin ze werken. Ze moeten kennis hebben van de mensen en de gebruiken uit de regio.”

Jurist insolventierecht Boy Wennekers is geboren en getogen in de regio Purmerend. ,,Het werkt in zowel het voordeel van de klant als in je eigen voordeel als je weet hoe mensen denken. De mensen hier uit de regio zijn bijvoorbeeld een stuk nuchterder dan de mensen in Haarlem. Met zoiets houd je dan rekening als je met een klant samenwerkt. We zijn een advocatenkantoor voor regionale ondernemers, dus het bekend zijn met de mensen en hun gebruiken is enorm waardevol voor ons.” Vastgoedadvocate Karen Mels heeft op die manier al diverse Purmerendse en Volendammer ondernemers en vastgoedeigenaren aan zich weten te binden.

Kees: ,,Neem de Volendamse bouwsector als voorbeeld. Juridisch gezien gebeurt er veel in die wereld, maar het overgrote deel wordt onderling opgelost. Het komt zelden voor dat de hulp van een advocaat wordt ingeschakeld. En wanneer er dan een keer een advocaat wordt ingeschakeld, dan is het nog de bedoeling om er samen netjes uit te komen. Beide partijen weten namelijk dat ze in de toekomst mogelijk weer samenwerken. Als je je dat realiseert dan kan je op een specifieke manier te werk gaan. In onze gemeente ga je er tijdens zo’n conflict niet met gestrekt been in, omdat iedereen er baat bij heeft om de verstandshoudingen te herstellen. Je houdt dus rekening met de situatie per regio. De kennis die je daarvoor nodig hebt is cruciaal wanneer je als advocaat met lokale ondernemers werkt.”

Ga voor meer informatie naar de website van SWDV Advocaten: www.swdv-advocaten.nl, mail naar advocaten@swdv.nl of bel 023-517 51 00.

Foto: De specialisten van SWDV Advocaten in Purmerend, met links Volendammer Kees Kras.