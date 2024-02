Alleen als het ijs en ijskoud is

Steeds meer mensen doen het: koud (af)douchen of twee minuutjes in een ijsbad of het ijskoude IJsselmeerwater. Alex Schilder heeft zich er in bekwaamd. De 32-jarige extreemsporter is ervaren: hij deed in 2019 al mee aan het WK IJszwemmen in een wak in Moermansk; vanaf morgen neemt hij deel aan het EK in het Roemeense Oradea. Hij komt uit in meerdere disciplines: de 50, 100, 250, 500 en 1000 meter. De koude natuur brengt hem ook veel hartverwarmends: ,,Je komt op de gekste locaties en ontmoet de gekste mensen.”