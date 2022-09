Partner content

Alleen het allerbeste kattenvoer voor jouw kat

Elk baasje wilt alleen maar het beste voor zijn of haar kat, ook als het aankomt op het kattenvoer dat je aan jouw viervoeter geeft. Net als bij een mens vormt voeding namelijk de basis en is het belangrijk om hier een goede keuze in te maken. Maar uit welk type kattenvoer kan je kiezen, welke is het beste geschikt voor jouw kat en in sommige gevallen net zo belangrijk - welk kattenvoer is het best getest? Hieronder worden verschillende types nader toegelicht, om jou hopelijk hierna iets meer houvast te geven als je de volgende keer voor een aankoop in de dierenwinkel, bij de dierenarts of in de supermarkt voor de schappen staat.

De impact van voer op de ontlasting van jouw kat

Wat belangrijk is om vooraf te vermelden, is het feit dat de juiste voeding een positieve impact kan hebben op de kwaliteit van de ontlasting van de kat. Een veelvoorkomend probleem bij katten is namelijk diarree. Dit kan niet alleen ongemakkelijk zijn voor de kat, maar ook voor het baasje. Door voor het juiste type voeding te kiezen kan je dit al voor een groot deel voorkomen. Wil je het voor jezelf en jouw kat helemaal comfortabel maken? Kies dan voor een zelfreinigende kattenbak. Een hygiënische en praktische oplossing waarmee jouw kat gegarandeerd een schone en jij als baasje een geurloze kattenbak gunt.

Verschillende type kattenvoer

Ben jij op zoek naar gezond voer voor jouw kat, dan zijn er verschillende varianten waar je uit kunt kiezen. Zo heb je droogvoer (kattenbrokken) en natvoer en zijn er daarnaast verschillende merken kattenvoer waar je uit kunt kiezen, waaronder Whiskas. Kies je voor droogvoer, dan is het voordeel dat deze brokken veel belangrijke voedingstoffen bevatten en lang bewaard kunnen blijven. Kies je voor natvoer, dan is het voordeel dat dit type voer veel vocht bevat en je zo de kans op blaasstenen of urineweginfecties verkleint. Daarnaast bevat het de geur waar katten graag van houden. Echter is dit niet het geval voor alle baasjes..

Luisteren naar jouw kat

Nu kan je specifiek kijken naar welke het beste uit de test komt bij de Consumentenbond en voor dit kattenvoermerk of type voer kiezen, maar is het het beste om specifiek te kijken naar de wensen van jouw kat en hoe hij of zij op het voer reageert. Zo zijn er sommige katten die speciaal hoogwaardig dieetvoer nodig hebben, terwijl andere katten het prima doen op goed en goedkoop kattenvoer van de Aldi. De duurste keuze is dus niet altijd de beste. Wat gewoon goed kattenvoer is verschilt per kat. Vind je het lastig om het juiste kattenvoer voor jouw kat te kiezen? Win dan advies in bij een specialist. Zo kan het sommige kattenbaasjes helpen om te kiezen voor dat type of merk kattenvoer dat volgens de dierenarts de beste optie is. Waar je ook voor kiest, als de kat maar gezond en gelukkig is!