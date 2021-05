Alles is anders

Door het Coronavirus zijn we helemaal van slag geraakt. Opeens moesten we allemaal zoveel mogelijk thuisblijven en onze thuisbasis werd ons alles, noodgedwongen. We deden ons werk vanuit huis, gaven onze kinderen les en zorgden voor een heel nieuw dagritme. Er werd geadviseerd om onderscheid te maken in de werk-/schoolplek en de plek voor de momenten van ontspanning. Wie een balkon of tuin had kon heerlijk van de buitenlucht genieten, voor mensen met een appartement zonder balkon was ook dat een beperking.

Toch heeft deze bijzondere periode ons veel geleerd, we kunnen meer dan we denken en hebben behalve drukte ook quality time ervaren. Bij veel gezinnen zijn de spelletjes weer op tafel gekomen en hoe gezellig was het om samen films en series te kijken.

Sociale contacten konden alleen op afstand, voor het raam zwaaien naar opa en oma en verder videobellen en contacten via social media.

Toch is de tijd ook in deze bizarre situatie de tijd omgevlogen en staan we opeens vlak voor de vakantie. En daar zijn we ook eigenlijk best aan toe!

Partner content

Wat boeken we dit jaar?

We hebben langer gewacht dan normaal en steeds de berichtgeving over de versoepeling van de beperkingen vanwege COVID-19 afgewacht. Nu zijn de mogelijkheden verruimd en hebben landen hun grenzen opengesteld. Maar of we het ook aandurven om een vliegreis naar een luxe all inclusive resort te boeken, dat is nog maar de vraag. Ook de kampeervakantie naar het Balatonmeer in Hongarije die op de bucketlist staat is twijfelachtig, in elk geval voor dit jaar. Stel dat je bijna 1.500 kilometer rijdt en de Coronasituatie gooit opnieuw roet in het eten … dan kan je misschien niet eens meer terug naar huis. En de vakantie is om ontspannen te kunnen genieten. Dus geen zorgen.

De fiets dan?

De familie Zwarthoed uit Volendam is eruit. Dit jaar blijven zij in eigen land. Waarom zouden zij hun omgeving – een zeer populaire bestemming voor toeristen vanuit de hele wereld – zelf niet eens wat beter gaan verkennen met de kinderen.

Voor de komende zomer is de fietsvakantie dé oplossing, ze stippelen een aantal dagtochten uit, met hun eigen huis als pleisterplaats. Als het mooi weer is zetten ze de tent op in de tuin en mogen de kinderen daar ’s nachts in slapen.

Ze zien meteen een goede redenen om de kinderen van een nieuwe deugdelijke fiets te voorzien, een bijkomstig pleziertje om de kinderen mee te verrassen. Op een avond kruipen ze achter de laptop en bestellen voor Bram van 10 een sportieve kinderfiets 24 inch met legerprint en voor Zoe van 8 een kinderfiets 20 inch met versnellingen. De kleine Joep krijgt een kinderfiets 14 inch met zijwielen. Hij kan natuurlijk niet meefietsen tijdens de dagtochten, maar hij kan wel oefenen rond huis.

Mooi alternatief

De kinderen zijn snel te porren voor de plannen van hun papa en mama, ze zijn de koning te rijk met hun nieuwe fiets en verheugen zich op de nachtjes in de tent.

Het kan niet anders of dit wordt een vakantie die ze zich nog lang kunnen heugen!