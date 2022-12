Uitvoeringsstrategie als basis voor totstandkoming belangrijke projecten

‘Alles komt samen in die omgevingsvisie’

Onlangs werd de gemeenteraad uitgenodigd om mee te denken over belangrijke thema’s in de toekomst. Dit om uiteindelijk tot een uitvoeringsstrategie te komen. Een hoop veelbesproken onderwerpen kwamen aan de orde, zoals woningbouwprojecten, infrastructuur en de verduurzaming. Men deelde de aanwezige raadsleden in aan drie verschillende tafels. Bij elke daarvan nam een voor de besproken thema’s verantwoordelijke wethouder plaats. Dit onderdeel van deze themabijeenkomst werd door de meeste aanwezigen als ‘nuttig’ ervaren.

Door: Laurens Tol

De uitvoeringsstrategie is nodig in het kader van een omgevingsvisie. Die is noodzakelijk als de nieuwe omgevingswet volgend jaar ingaat, waar nog onzekerheid over is. Wethouder Marisa Kes begon dit deel van de thema-avond met enkele inleidende woorden. Daarin werd duidelijk hoe belangrijk zo’n strategie is. ,,Laatst zei ik nog: wij zijn gewoon bezig met de toekomst van onze gemeente. Hoe bijzonder is dat eigenlijk, dat je voor de komende tientallen jaren nu al gaat bepalen welke kant we opgaan. Dan gaat het over: bedrijventerreinen, inbreilocaties, woningbouw. En wat waar en wanneer moet komen. Ook de infrastructuur, mobiliteit en alles wat daarbij komt kijken, staat in die omgevingsvisie”, vertelde Kes.

"Zo kunnen we concreet maken - en ook het liefst per tijdvak - weten van: waar gaan we nu voor"

Al eerder werd de gemeenteraad ingelicht over deze visie. Daarop kwamen maar liefst vierentwintig zienswijzen binnen. ,,Die gingen met name over de abstractheid van de omgevingsvisie zoals die er ligt in concept. Toen zeiden we: eigenlijk moeten we naar een uitvoeringsstrategie. Die moet ook gaan dienen als onderbouwing voor het verlengen van het voorkeursrecht in De Purmer. Daarom is het belangrijk om al die punten uit te werken samen met jullie. Dit kunnen we dan op 15 december behandelen in de gemeenteraad. En daar een milieu-effectrapport over gaan maken. Zo kunnen we concreet maken en - ook het liefst per tijdvak - weten van: waar gaan we nu voor.”

,,Want als we alleen al kijken naar de verplaatsing van het bedrijventerrein van de Julianaweg naar de Purmer, waar praten we dan over? Nu gonst het al van de geruchten in de gemeente. En daardoor bellen bedrijven met de vraag: ‘Mag ik appartementen bouwen op mijn stuk grond?’. Dat kan dus niet, want we hebben te maken met milieu-contouren, etc. Je moet die dingen gefaseerd aanpakken. En ook perspectief bieden wanneer dit soort dingen wel kunnen. Dit zijn zaken waar we allemaal heel goed over na moeten denken. Ook over de timing en de mobiliteit.”

,,Alles komt samen in die omgevingsvisie en met name in de uitvoeringsstrategie. Die gaan we daarna uitwerken in programma’s en in een omgevingsplan, als die omgevingswet in werking treedt. We gaan er wel vanuit dat dit gaat gebeuren. Maar los daarvan gaan wij ‘full speed ahead’, want we willen dit gewoon vastgesteld hebben. Uiteindelijk ook voor de zomer, zodat dit als onderlegger voor het voorkeursrecht kan gelden.”

Daarna werd aan de drie tafels uitvoerig gesproken over de belangrijke onderwerpen die in Edam-Volendam gaan spelen. Na afloop werd duidelijk dat er consensus was over het aanpakken van deze thema’s. Daarbij gaf de meerderheid aan: liever gisteren dan vandaag hiermee beginnen. Natuurlijk kunnen niet alle projecten tegelijkertijd en even snel van start gaan, was de begrijpelijke conclusie. De gemeenteraad zal de komende tijd zeker nog vaker gaan praten over deze omgevingsvisie.