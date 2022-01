Alles over anomaly detection in finance toepassen

Anomaly detection, betekent in het Nederlands ‘detectie van afwijkingen’. Het is een aanpak waarbij inconsistenties in bepaalde gegevensreeksen of andere data wordt opgemerkt. Een gegevenspunt in een dataset dat afwijkt van het patroon dat wordt verwacht noemen we een anomalie. Grote afwijkingen wordt gezien als een data-alarm. Door deze vroegtijdig te detecteren kunnen potentiële gevaren worden vermeden. Waar dit bijvoorbeeld veel wordt gebruikt is de financiële dienstverlening. In dit artikel zullen we daar nader op ingaan.

Anomaly detection binnen financiële dienstverlening

Anomaly detection voor de financiële markt is een op kunstmatige intelligentie gebaseerde toepassing die afwijkende gebeurtenissen opmerkt. Deze afwijkingen kunnen wijzen op potentiële bedreigingen. Hierop kan het bedrijf vervolgens actie ondernemen om deze af te wenden.



De werking van het platform is op zich relatief eenvoudig. Nadat de software is op het systeem is geïnstalleerd en geconfigureerd, zal de AI-toepassing de financiële een analyse uitvoeren op de financiële data van de organisatie. Op deze wijze bepaalt het systeem bepaald hoe bepaalde routinematige handelingen uitgevoerd moeten worden. Vervolgens zullen deze binnen de vastgestelde grenzen van een standaardafwijking worden gesteld.



Als een bepaalde gegevenspunt afwijkt van de reeks die eigenlijk wordt verwacht wordt deze dus aangemerkt als een financiële anomalie. Dit wil zeggen dat er een dusdanige afwijking aan de financiële data is geconstateerd, dat deze moet worden onderzocht door de verantwoordelijke afdeling. In de financiële sector deelt men anomalieën in op verschillende niveaus, te weten niveau 1, 2 en 3. Bij niveau 1 spreken we van een kleine afwijking. Bij niveau 3 gaat het over een significante afwijking. Logischerwijs zit niveau 2 daar tussenin. Het zal duidelijk zijn dat afwijkingen van niveau 3 als eerste worden opgepakt.



Mogelijk begint het al te duizelen bij je? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Het lijkt ook allemaal erg complex. Om praktijk valt dit echter reuze mee. Je staat er namelijk niet alleen voor. Een bedrijf als Tuuring kan je hier perfect in ondersteunen. Terwijl alles goed wordt geïnstalleerd en ingesteld, blijven de medewerkers gewoon verdergaan met het werk dat ze altijd doen. Nadat de configuratie is afgerond, zal het systeem zijn werk gaan doen. Hierbij detecteert het, terwijl iedereen zijn werk doet, eventuele afwijkingen en zal deze direct rapporteren. Dit stelt je weer in staat om hier direct actie op te ondernemen als dat nodig is.



Waarom is financiële anomalie detectie belangrijk?

De meeste bedrijven hebben diverse financiële stromen. Dit maakt het er niet altijd even makkelijk op om hier het juiste inzicht in te verkrijgen. Nog belangrijker is om zaken te constateren die de nodige aandacht behoeven.



Door het inzetten van anomalie detectie software wordt dit een stuk eenvoudiger. Het bespaart ook veel tijd. Allerlei zaken zoals conversiepercentages of bijzondere afwijkingen worden allemaal gedetecteerd door de software. Door hier direct de juiste actie op te ondernemen voorkom je nadelige situaties die mogelijk tot onnodige kosten of andere schade leiden.

Ben je benieuwd wat anomaly detection voor jouw bedrijf kan betekenen, kijk dan op de website Tuuring.com. Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken.