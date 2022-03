Alles wat je moet weten voordat je een huis koopt

Een huis kopen is iets waar veel mensen naar uitkijken. Begrijpelijk, want je hebt dan een plekje dat helemaal van jezelf is. Het nadeel van een huis kopen is dat je er vaak flink wat geld voor nodig hebt. Gelukkig hoef je dit geld niet allemaal op je rekening te hebben staan, want je kunt een hypotheek afsluiten. Als je nog niet eerder een huis gekocht hebt, weet je waarschijnlijk niet wat je precies moet verwachten. Daarom bereiden wij je er hier enigszins op voor. In deze tekst vertellen we je namelijk alles wat je moet weten voordat je een huis koopt.

Partnercontent

Ga op zoek naar een geschikte hypotheek

Als je een huis wilt kopen, is de kans groot dat je hier een hypotheek voor gebruikt. Wie zo’n lening wil aanvragen, richt zich waarschijnlijk tot een bank. Sommige mensen sluiten een hypotheek af bij de eerste de beste bank die zij tegenkomen. Dit is een optie, maar het is vaak niet de beste keuze. Waarom niet? Omdat je elders mogelijk minder betaalt of meer geld kunt lenen. Ga daarom nooit over één nacht ijs bij een hypotheek afsluiten, maar neem hier de tijd voor.

Wie een hypotheek af wil sluiten, kan zijn zoektocht het beste op het internet beginnen. Je kunt de website van verschillende geldverstrekkers bezoeken, maar dit kost je flink wat tijd. Gelukkig kan het ook een stuk sneller, want je kunt gebruik maken van een vergelijkingssite. Zo’n site helpt je binnen de kortste keren om verschillende hypotheken met elkaar te vergelijken. Op deze manier krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Je kunt ook een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Hierdoor weet je bijvoorbeeld hoeveel je kunt lenen.

Zoek uit of het financieel haalbaar is

Kun je voldoende geld lenen om een huis te kopen? Sluit dan niet direct een hypotheek af, maar zoek eerst uit of het financieel allemaal haalbaar is. De hypotheeklasten zijn immers niet de enige kosten waar je maandelijks mee te maken krijgt. Je moet namelijk ook verzekeringen afsluiten en dit brengt eveneens kosten met zich mee. En dan hebben we het nog niet gehad over de belastingen en de kosten die je maakt om in het huis te kunnen leven. Reden genoeg om eerst uit te zoeken of het financieel haalbaar is om een huis te kopen.

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Bij vrijwel iedere geldverstrekker kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij een hypotheek. Hierdoor denken veel mensen dat dit verplicht is. Maar is een overlijdensrisicoverzekering verplicht? Tot januari 2018 moest iedereen die een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsloot hier een overlijdensrisicoverzekering bij afsluiten, maar dit is niet langer het geval. Desondanks biedt nagenoeg iedere geldverstrekker nog zo’n verzekering aan.

Je bent weliswaar niet langer verplicht om een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek af te sluiten, maar toch kiezen veel mensen hier wel voor. Dit komt vooral doordat je hiermee voorkomt dat nabestaanden in de problemen komen als je plotseling overlijdt. Zij krijgen namelijk eenmalig een bedrag uitgekeerd, waarmee zij bijvoorbeeld de hypotheek of huur kunnen betalen. Hierdoor is verhuizen niet nodig.