‘Allround’ fotograaf Anja de Graaff wordt tweede Fotograaf des Waterlands

In het najaar van 2021 begon Bob Doets aan zijn termijn als Fotograaf des Waterlands, en liet hij de potentie van de campagne blijken. Nu, bijna twee jaar later, draagt hij zijn titel over aan Anja de Graaff, die als veelzijdig fotograaf door de jury tot tweede Fotograaf des Waterlands is verkozen.

Afgelopen vrijdag 21 april kwamen in bezoekerscentrum De Breek, in de uitgestrekte polder bij Etersheim, alle deelnemende fotografen van de Fotograaf des Waterlands campagne bijeen. Het was twee jaar nadat Bob Doets in PX het bloemstuk aan mocht nemen van de toenmalige jury. „Vooraf wist ik nog niet hoe het idee waarmee ik mezelf aanmeldde vorm zou krijgen”, zei Doets voor de groep fotografen in De Breek. „Ik had een idee en ben vanuit dat oogpunt gaan denken.” Er kwam een fotoserie uit van twaalf foto’s waarin de twaalf sterrenbeelden in beeld zijn gebracht. „Het proces was enorm leerzaam, en het is in z’n totaliteit een super mooie set geworden”, zegt de eerste Fotograaf des Waterlands tevreden.

Komend jaar is het aan fotograaf Anja de Graaff om de titel in te vullen. De jury, bestaande uit fotografen Kenneth Stamp, Christine Mooijer, Marco Bakker en Bob Doets, legden de nadruk van hun besluit op de veelzijdigheid van de Graaff als fotograaf. „Anja is een ‘allround’ fotograaf die portretten en landschappen, abstracte en kunstzinnige foto’s weet af te wisselen. Haar goed doordachte plan om haar termijn in te vullen heeft potentie en vormt voor de juryleden de doorslaggevende factor”, las het oordeel van de jury. In haar motivatie licht de winnende fotograaf toe dat ze in beeld wil brengen hoe de bewoners van Edam-Volendam vijf levensfases doorlopen. „Ik heb altijd al een plan gehad iets dergelijks in beeld te brengen. Om alle fases die mensen in hun leven doormaken te laten zien. Zo had ik bijvoorbeeld een beeld in de mist, waar je een boompje net bovenuit zag steken. Dat moest mij ontzettend denken aan mijn dementerende schoonmoeder, waarin het leven naar mijn idee vaag wordt. Dat inspireerde mij om buiten een foto van deze mevrouw, er ook een landschappelijk beeld aan te koppelen”, vertelt de fotograaf.

Het komende jaar zal de Graaff met haar titel de inwoners van de gemeente vanuit haar bijzondere oogpunt in beeld brengen. Daarnaast zullen alle andere fotografen betrokken blijven in het komende jaar, zegt cultuurcoördinator Frank Bond. „Het gezegde ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ mag dan wel een cliché zijn, maar zeker hier geldt dat nog altijd. Tijdens de laatste fotografieavond hebben we gezien dat we met veel fotografen zijn, en dat er ontzettend mooie dingen worden gemaakt. Naast de Fotograaf des Waterlands zullen ook alle fotografen en geïnteresseerden daaromheen bij de campagne betrokken blijven.” De campagne voor de fotografie in de gemeente is dus nog niet klaar, maar zal de komende tijd verder blijven groeien.

Foto: Babiche Tervoort