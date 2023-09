Gemeente komt met aanbod voor (kinderen van) scheidende en gescheiden ouders

Als alles wat vertrouwd was, anders wordt

‘Weten jullie hoeveel verdriet we soms stiekem hebben, als we zien dat jullie elkaar negeren waar wij bij zijn?’ Een zin uit een brief, opgesteld door bij Villa Pinedo aangesloten jongeren. De gemeente Edam-Volendam gaat samenwerken met Villa Pinedo, dé (online) plek voor kinderen waar het gaat over leven met gescheiden ouders. Afgelopen week was in de PX de kick-off van die samenwerking.

Door: Eddy Veerman

Diverse professionals die werken met (kinderen van) scheidende of gescheiden ouders, woonden die aftrap bij. Vertegenwoordigers van de gemeente, Veilig Thuis, Jeugd(gezondheid)zorg, 113 Zelfmoordpreventie, een advocaat, vertegenwoordigers van scholen en mediation. Ouders die uit elkaar gaan, het is van alledag. ,,86.000 kinderen per jaar krijgen op een dag te horen dat alles wat vertrouwd was, anders wordt”, zegt Floor Lantink van Villa Pinedo, het onlineplatform waarop kinderen met gescheiden ouders (van 10 tot 23 jaar) hun ervaringen delen en een luisterend oor vinden bij een buddy. Ook wordt door Villa Pinedo materiaal ontwikkeld voor kinderen, jongeren, gescheiden ouders, hun netwerk, leerkrachten en andere beroepskrachten. Dit doen zij samen met de zorgprofessionals en het onderwijs binnen onze gemeente. Ook begeleiden zij ouders om hen te leren kijken door de ogen van hun kind, door middel van een gratis onlinetraining en ouderbijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten wordt er ook een lezing gegeven door een jongere. Floor: ,,Want het kind moet centraal staan. We proberen de negatieve gevolgen van een scheiding te voorkomen, door kinderen te ondersteunen en ouders bewust te maken.”

Naast de indrukwekkende eerdergenoemde brief die werd voorgelezen, vertelde Maaike als ervaringsdeskundige haar persoonlijke verhaal, als kind van ouders die besloten te gaan scheiden. Maaike maakte naderhand zelf gebruik van het aanbod van Villa Pinedo en werd vervolgens vrijwilliger, om als buddy te fungeren voor kinderen wiens ouders nog niet zo lang geleden de relatie verbraken. ,,Op dit moment heb ik drie meisjes in de chat.” Landelijk lopen er momenteel zo’n zeshonderd chats.

"Het zou me onder meer hebben geholpen als de docent me eens had gevraagd ‘hoe gaat het met je?"

Maaike kreeg vanuit het publiek de vraag wat haar zou hebben geholpen in die tijd. ,,Dat mijn ouders uit elkaar gingen, gebeurde in mijn laatste jaar op de basisschool. Ik begreep het niet. Het zou me onder meer hebben geholpen als de docent me eens had gevraagd ‘hoe gaat het met je?’ Want die heeft er nooit naar geïnformeerd.”

Het aanbod voor Edam-Volendam bestaat uit een samenwerking van stichting Villa Pinedo en het initiatief ‘het Scheidingsplein’. Het Scheidingsplein biedt hulp bij scheiding in de vorm van informatie en advies aan zowel ouders, kinderen, betrokkenen en professionals. Ook Marleen Ton van Scheidingsplein vertelde over de heftige gebeurtenis. ,,Niemand gaat trouwen of samenwonen om ooit te gaan scheiden. Maar we zien wel dat de cases vaak bij ons binnenkomen in een laat stadium.” Inmiddels zijn achttien gemeenten in Noord-Holland aangesloten bij Scheidingsplein, het initiatief waarvoor onder meer Jeugdzorg, advocaten en jeugdbeschermers meedachten.

"Ik heb begrepen dat het een uitdaging gaat zijn om jongeren en ouders hier te bereiken, vanwege de cultuur"

,,We willen aan de preventieve kant zitten en daarom is het goed wanneer ouders in een vroeg stadium een training volgen en op juridisch vlak en het sociaal domein worden geholpen.”

Behalve zorgen en beslommeringen doemen voor veel ouders en jongeren drempels op, wanneer ze uit elkaar willen gaan. ,,Ik heb begrepen dat het een uitdaging gaat zijn om jongeren en ouders hier te bereiken, vanwege de cultuur”, stipte Floor van Villa Pinedo aan. De ouderavonden - ,,we krijgen vaak van ouders te horen ‘had ik dit maar eerder gedaan’” - vinden de komende maanden plaats in Bovenkarspel en Schagen. ,,Soms is het prettiger om in een andere gemeente aan te schuiven, zodat je geen bekende tegenkomt.

Met het uitnodigen van alle professionals – die ruimte kregen om vragen te stellen – werd de intentie uitgesproken om korte lijnen te creëren. ,,We willen jullie in het werkveld ondersteunen en danken jullie voor de input. We willen het samen doen”, eindigde Manon Ruck namens de gemeente Edam-Volendam.

Talrijke professionals zijn afgekomen op de bijeenkomst van de gemeente, Villa Pinedo en Scheidingsplein