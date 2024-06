‘Als ik mijn wedstrijdzwembroek aantrek, gaat het minder hard’

Edam-Volendam is deze zomer tijdens de Olympische Spelen (26 juli tot 11 augustus) in ieder geval vertegenwoordigd door één sporter (Jessica Schilder), waarbij de kans groot is dat Sanna Veerman de tweede wordt. Voor Luc Kroon blijkt ‘Parijs2024’ niet haalbaar, zo wezen de Olympic Trials in Australië vorige week uit. ,,Ik ben absoluut niet tevreden met de resultaten. Maar het is ook weer geen grote klap. Feit is dat ik tijdens de training erg lekker ga, maar in de wedstrijd niet en dat is vreemd”, aldus de 22-jarige Volendammer, die komende maand nog in het Australische Newcastle verblijft.