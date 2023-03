‘Als je de hals begrijpt, dan snap je de gitaar’

Gitaarles is, zeker in Volendam, heel normaal. Het lijkt wel of het aantal jonge muzikanten langzaam terugloopt. Blijkbaar ontbreken vaak de tijd en de zin om op vaste tijdstippen het warme huis te verlaten om naar gitaarles te gaan.

Door: Joop Gijzen

Jenny en Jaap Kwakman (3JS) hebben daar echter iets op gevonden. Jenny: “Jaap werd veel gevraagd voor één op één les, maar dat was niet mogelijk vanwege zijn drukke agenda. We zochten toch naar een oplossing om mensen van alle leeftijden en waar dan ook, de mogelijkheid te bieden muziekles te laten volgen. Hiertoe heb ik ook een marketingcursus gevolgd. Uiteindelijk resulteerde dit in het online gitaarles platform ‘Sixstrings.nl’. We zijn dit gaan doen om de passie voor muziek maken te kunnen delen. Voor mijn rekening komen de website, de blogs, de nieuwsbrieven, het filmen van de lessen, het editen, het contact met de groepsleden en het beantwoorden van vragen.” Opeens komt het hoofd van Jaap om de hoek: “Jenny regelt eigenlijk alles, op de gitaarlessen na.”

Dinsdag werd er een ledenavond voor de cursisten georganiseerd in Grand Café De Botterwerf. Jaap: “Er werken daar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is dus een maatschappelijke onderneming.” Je verwacht op zo’n avond vooral Volendammers aan te treffen, maar dat was zeker niet het geval. Er waren namelijk cursisten uit heel Nederland aanwezig, zoals uit Almere, Assen, Bergen op Zoom, Valkenswaard en Zwolle. Er zijn zelfs cursisten in Spanje en Frankrijk. Dat is het voordeel van online lessen volgen.

‘Meester’ Jaap leidde de avond. “Het is een gezellig samenzijn met gelijkgestemde zielen. Ik zal vragen beantwoorden, tips geven en de mogelijkheden van de capo (een klem die gebruikt wordt om snaren hoger te laten klinken) en de delay-pedal (een geluidseffect dat een echo nabootst) demonstreren.” Jaap had het verder over termen als open akkoorden, stam- en grondtonen, de hand-oog coördinatie en de toonsoort zien als een soort taal. “Als je de hals begrijpt, dan snap je de gitaar.”

De 25-jarige Sam Gros speelt al zesjaar basgitaar (een Höffner). “Ik ben altijd al fan geweest van The Beatles. M’n vrienden speelden gitaar, dus ik wilde wel wat anders. Ik heb me vervolgens gestort op de basgitaar en zit in de band ‘Sabbatical’. Door corona heeft het repeteren een tijd stilgelegen, vandaar de naam van de band. We zijn nu weer volop bezig, maar hebben nog niet live opgetreden. Dit gaat binnenkort gebeuren.”

Stef Winkelaar, eveneens uit Volendam, is zeventien jaar en heeft twee jaar les. “Ik wilde graag gitaar leren spelen en dit leek me een mooie gelegenheid. Ik kan zelf m’n tijd indelen en de lessen volgen wanneer het mij het beste uitkomt. Mijn wens is om uiteindelijk m’n brood te verdienen in de muziek. Ook zou ik graag in een bandje willen spelen, maar het lijkt wel of m’n leeftijdgenoten liever achter de PlayStation zitten. Ik ben uiteraard nog geen goede gitarist, maar heb wel al zes gitaren. Dit komt door m’n verzamelgekte. M’n lievelingsgitaar is een Japanse Takamine.”

Aan het eind speelden en zongen Jaap, en ongeveer 30 cursisten, het lied ‘Sound Of Silence’. Het klonk nog hartstikke goed ook. Jaap: “Zie wat passie met je kan doen. Jullie genieten van muziek maken en daar geniet ik dan weer van. Zoals we nu met elkaar bezig zijn, gaat het eigenlijk al niet meer over gitaar spelen, maar over samen muziek maken. Dat is mooi.” Hierna konden de cursisten, met een rugzak vol muzikale kennis, aan de - soms lange - terugreis beginnen. Dit hadden ze er graag voor over. Conclusie van deze avond: via online lessen gitaar leren spelen, is prima mogelijk. Als je verder ziet hoe enthousiast de zes aanwezige Volendammer cursisten waren, dan hoeven we voor wat betreft de aanwas van nieuwe bandjes zeker nog niet te wanhopen. Volendam blijft gewoon muziekstad nummer 1 van Nederland.

Foto's: M&J