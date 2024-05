Ambitieuze burgermoeder past niet alleen op de winkel

Het is iets dat weinigen zagen aankomen: Lieke Sievers (64) kondigt haar afscheid aan als burgemeester van Edam-Volendam. Donderdagavond maakte zij dit besluit kenbaar tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Het is des te meer verrassend, omdat zij op 19 december 2022 begon aan een tweede ambtstermijn van zes jaar. Voor deze herbenoeming was een groot draagvlak in de raad, iets dat bewijst dat die blij was met haar functioneren. In december 2016 werd ze voor het eerst geïnstalleerd in haar functie.

Door: Laurens Tol

Foto: Gemeente Edam-Volendam

Ze was daarbij niet gebonden aan een politieke partij. Voordat ze als burgermoeder aantrad, werkte ze onder meer voor de politie. Verder als voorzitter veiligheidsdirectie en commandant brandweer van Veiligheidsregio IJsselland. Maart volgend jaar zal het moment zijn waarop zij zal terugtreden.

,,Ik heb besloten om de commissaris van de koning te vragen om met u samen het proces te gaan starten van het zoeken naar een nieuwe burgemeester”, waren Sievers’ eerste woorden. Aan een gemeenteraad die - buiten de fractievoorzitters - nergens op voorbereid was. ,,De reden daarvan is puur persoonlijk. Ik heb met ontzettend veel plezier en met hart en ziel voor deze gemeente gewerkt. Nog steeds heb ik het erg naar mijn zin. Ook ben ik gelukkig nog gezond. Tegelijkertijd word ik dit jaar 65, dat betekent dat ik ook over mijn toekomst nadenk.”

Daarin ziet zij voor zich dat zij wel blijft werken, maar dan in een andere hoedanigheid. ,,Ik heb besloten om de laatste fase van mijn ambtelijke leven in een iets minder hectische baan door te brengen, met wat meer balans tussen privé en werk.”

Sievers was een burgemeester die niet slechts ‘op de winkel paste’. Eerder mengde zij zich actief in het publieke debat en stelde ambitieuze doelen. Zo wilde zij onder meer graag de onderlinge omgangsvormen verbeteren, middelengebruik terugdringen en inwoners sterker met elkaar verbonden maken. Daarbij wilde zij graag ‘ondermijning’ aanpakken, het doorsijpelen van georganiseerde misdaad in de ‘bovenwereld’.

In haar ambtsperiode deden zich soms situaties voor die spannender waren dan gebruikelijk. De corona-pandemie was daar een voorbeeld van, waardoor de bevolking thuis moest blijven en er agressieve neigingen naar buiten kwamen in bepaalde wijken van de gemeente. In die pittige tijd sprak zij als burgermoeder soms ook de bevolking toe via L.O.V.E. TV. Op politiek gebied was de eerste poging om de nieuwe woonwijk in de Lange Weeren mogelijk te maken ongetwijfeld een van haar meest turbulente momenten. Toen botsten bevolkingsgroepen, gemeenteraad en college stevig met elkaar. Daardoor werd zelfs besloten tot het uitvoeren van een integriteitsonderzoek. Hier kwamen overigens geen noemenswaardige zaken uit naar voren.

Ook in Sievers’ privéleven deden zich in haar periode als burgermeester ontwikkelingen voor, waaronder één heel verdrietige: ze moest daarin het overlijden van haar man verwerken. Ondanks deze trieste omstandigheden, ging ze onverdroten door met het uitvoeren van haar taak voor de bevolking van Edam-Volendam.

Naar haar eigen zeggen geeft dit vroegtijdige opstappen de gemeente ruimer de kans om een geschikte opvolger voor haar te vinden. ,,Deze timing heb ik gekozen, zodat de nieuwe burgemeester dan nog een halfjaar de tijd heeft voordat de verkiezingen losbarsten. Mijn opvolger kan zich daarvoor dan nog goed inwerken. Een andere keuze voor mij was geweest om nog tot na de verkiezingen te blijven. Dan zou ik mezelf ook nog verplicht voelen om nog anderhalf jaar door te gaan, dan zou ik 68 zijn ongeveer. Ik kies er dus voor om een jaar voor de verkiezingen op te houden. We gaan nog tien maanden samenwerken om nog heel veel goede dingen voor de gemeente te doen.”

Na haar woorden, waarin de spanning van het moment voelbaar was, trakteerde de gemeenteraad haar op een warm applaus. Edam-Volendam zal binnenkort zijn zoektocht starten naar een waardige opvolger van Lieke Sievers.