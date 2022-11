Mavo-leerlingen Triade scoren met álle vakken hoger dan landelijk gemiddelde

Ambitieuze schoolleiding kampt met mavo-stigma

SG De Triade timmert aan de weg. Onder leiding van directeur Jeanine van Schendel heeft de technische school een metamorfose ondergaan. De standvastige betrokkenheid van de leerkrachten in combinatie met de ruimte die leerlingen krijgen om de lat hoger te leggen, hebben ertoe geleid dat de mavoleerlingen op álle onderdelen hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. Bovendien viert burgerschap tegenwoordig hoogtij op de constant groeiende Triade. Het is tekenend voor waar de ambitieuze schoolleiding naartoe werkt. Toch, ondanks alle zegevieringen, kleeft er een stigma aan de school. ,,Wat opvalt is dat men vaak in de veronderstelling is dat technisch-mavo niet hetzelfde niveau is als theoretisch-mavo”, zegt Jeanine van Schendel. ,,Daarmee worden onze leerlingen, leerkrachten en ons onderwijs tekort gedaan.”

,,Tijdens open dagen komt geregeld naar voren dat ouders van potentiële leerlingen het beeld hebben dat technisch-mavo een minder niveau is dan theoretisch-mavo”, zegt de schooldirecteur. ,,Dat is natuurlijk absoluut niet het geval. De beschouwing dat De Triade alleen voor de doeners is en niet voor de denkers is achterhaald.”

Van Schendel zet haar statement kracht bij door de mavo-examenresultaten te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Waar voor biologie landelijk gemiddeld een 6,1 wordt gescoord op mavoniveau, scoort De Triade een 7,5. Voor geschiedenis scoren de Triade-leerlingen gemiddeld een 7,8, tegenover een landelijk gemiddelde van 6,4. En voor natuur- en scheikunde mag De Triade een 7 schrijven tegenover de landelijke 6,1. ,,Die cijfers zijn de kroon op het werk van zowel onze leerlingen als de leerkrachten. We geven onze leerlingen ook mee dat ze trots op zichzelf mogen zijn.”

Toekomstbestendig

,,In de economische visie van de gemeente Edam-Volendam is te lezen dat er behoefte is aan goed opgeleide, technische mensen. De Triade geeft gehoor aan die behoefte. De jongens en meiden op onze school gaan daar een belangrijke rol in spelen.” Het team van De Triade zet vol in op de toekomst. ,,Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting van een eigen duurzaamheidspark”, vervolgt Van Schendel. ,,De energietransitie gaat deel uitmaken van ons studiemateriaal. Onze leerlingen gaan leren werken met warmtepompen, zonnepanelen, windenergie en andere duurzaamheidsproducten.”

De Triade beweegt mee met de constant innoverende technische wereld. ,,De combinatie met praktijkgericht onderwijs is daarin ongelofelijk waardevol. Door bijvoorbeeld te kiezen voor bepaalde opdrachten op onze afdeling bouwen, wonen & interieur, kunnen leerlingen vervolgens een mbo-4 opleiding in drie jaar afronden in plaats van vier jaar. Daarna kunnen ze er nog voor kiezen om een tweejarig, duaal traject te volgen om een hbo-diploma te halen. Leerlingen kunnen dus binnen vijf jaar na het afronden van de middelbare school een hbo-diploma én meerdere jaren relevante werkervaring op zak hebben.”

Betrokkenheid

Het geheim achter de welvaart van De Triade lijkt voor een groot deel te schuilen in de betrokkenheid van de leerkrachten. ,,Iedereen heeft gelijke kansen op onze school”, zegt geschiedenisdocente Maggy van Pooij. ,,Leerkrachten geven op eigen initiatief bijles als ze zien dat een leerling dat nodig heeft, of wanneer daar om gevraagd wordt.

Schaduwonderwijs – waarbij ouders flinke bedragen op moeten hoesten voor naschoolse bijles – is bij ons niet aan de orde.” De leerkrachten van de technische school lijken een gezamenlijke missie na te streven. Jeanine: ,,Wanneer een leerling vmbo-basis niveau heeft en uiteindelijk dat diploma haalt, dan heeft hij of zij het natuurlijk uitstekend gedaan. Maar zit er meer in, dan is de ruimte er om die potentie te benutten. Onze leerlingen krijgen de kans de lat hoger te leggen als ze dat willen. En dat veel studenten die uitdaging aangaan blijkt wel uit de laatste cijfers; 30% van onze leerlingen stroomt uiteindelijk hoger uit dan het niveau waarop ze zijn begonnen.” De jonge schooldirecteur kan een lach niet onderdrukken: ,,Ik kan niet genoeg benadrukken hoe trots ik op onze leerkrachten én leerlingen ben.”