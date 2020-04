Ambulancepost Zaandam ontsmet

Vandaag worden de ambulancepost Zaandam aan de Heijermansstraat en al haar voertuigen gereinigd en ontsmet vanwege een aantal besmettingen onder collega’s op die post. De ontsmetting van de ambulancepost gebeurt in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Alle voertuigen die ontsmet zijn, worden naar de brandweerkazerne op het Bernardplein gebracht. De ambulancemedewerkers kunnen vandaag vanuit de brandweerkazerne hun werk doen. De ambulances en medewerkers zijn ondergebracht in een apart gedeelte van het gebouw. Er is geen contact met medewerkers van de veiligheidsregio. De aanwezigheid van de ambulancedienst heeft geen invloed op het uitrukken van de brandweer.

Het ontsmetten heeft geen gevolgen voor omwonenden. Wanneer de post aan het einde van de dag volledig gereinigd en ontsmet is kunnen alle medewerkers weer werken vanuit de post. Wel zullen in de komende tijd extra maatregelen gelden bovenop de algemene hygiënerichtlijnen ambulancezorg. Deze maatregelen betreffen onder andere het meermaals extra reinigen van contactpunten op de post en het beperken van uitwisseling van personeel met andere posten. Deze maatregelen hebben tot doel om 100% veilige ambulancezorg voor alle patiënten te kunnen blijven garanderen.

Zorgmedewerkers lopen meer risico om besmet te raken met COVID-19 vanwege het feit dat zij veel besmette patiënten behandelen en verzorgen. Ook bij Ambulance Amsterdam neemt het aantal besmettingen onder medewerkers gestaag toe en brengt het laagdrempelig testen meer besmettingen aan het licht, zoals op de ambulancepost Zaandam. Het is niet te achterhalen hoe deze medewerkers hun besmettingen hebben opgelopen. De medewerkers die ziek zijn blijven thuis en mogen pas weer aan het werk als ze 24 uur klachtenvrij zijn geweest. Ambulance Amsterdam houdt de gezondheid van de medewerkers samen met de GGD nauwlettend in de gaten.