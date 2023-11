Amsterdam Diamond

Na zeven jaar afwezigheid, drie jaar geleden weer helemaal van scratch af aan opnieuw begonnen en nu met een eigen showroom op de Amsterdamse Diamantbeurs! Dit is het verhaal van Wim Biesterveld, van 1972 tot 2014 (mede)eigenaar van Biesterveld Diamantairs op de Dijk.

“Na de tweede gewapende overval in 2013 besloot ik helemaal met het vak te stoppen, ik wilde niet meer als schietschijf dienen, het helemaal over een andere boeg te gooien en ben ik zeven jaar uit het vak geweest. De liefde voor de oude familietraditie en een toevallige ontmoeting met een vroegere makelaar uit Antwerpen wezen mij echter de weg terug. Toen ook nog eens de mooiste naam ‘Amsterdam Diamonds’ op mijn pad kwam was de route helemaal duidelijk. Ik ben aan de slag gegaan als intermediair in losse diamant en diamantsieraden, een nieuwe, nog niet bestaande dicipline”. Als intermediair in losse diamanten en diamantsieraden is Wim de schakel tussen fabrikant en consument. In tegenstelling tot de reguliere leveranciersketen met vier tot zes tussenstappen kan hij sieraden en losse diamanten aanbieden tegen een prijs die tot 60% lager ligt. Met zijn expertise, vakmanschap en motto “Ik verkoop niet aan jou, maar koop voor jou” biedt hij altijd ‘de Mooiste Diamant voor de Beste Prijs’.

Wim’s bekendheid groeit snel dankzij mond-tot-mondreclame en zijn actieve aanwezigheid op social media. Klanten benaderen hem rechtstreeks, en na persoonlijke ontmoetingen om hun wensen te bespreken, stelt hij, in samenspraak, de juiste diamant en sieraadmontuur samen. Het resultaat is een juweel dat precies aan de verwachtingen voldoet, maar dan tegen groothandelsprijs. Aanvankelijk werkte Wim vanuit huis maar snel verhuisde hij naar een kantoor aan de Keizersgracht. Dit jaar sloot hij een partnerschap met Hemmie Kerklingh, een voormalige relatie uit zijn tijd bij FC Volendam, wat de financiële mogelijkheden vergrootte. Hierdoor konden ze een prachtige showroom inrichten op de Amsterdamse Diamantbeurs, waar ze klanten verwelkomen en de op maat gemaakte diamantcreaties presenteren. Zo is Wim Biesterveld weer helemaal terug in zijn oude vak en staat hij te popelen om u van dienst te mogen zijn. Naast het Intermediairswerk heeft Wim in de Showroom nu ook schitterende collecties om te bekijken.

Diamond group

Ik werk al vanaf het begin samen met de Diamond Group. Van hen heb een prachtige collectie sieraden in Dummy-uitvoering. Klanten kiezen hieruit, en binnen een week hebben we het in huis. Dummy’s zijn modellen in onedel materiaal, waardoor ik met een bescheiden investering een grote collectie kan presenteren, wat de veel lagere prijzen mogelijk maakt. Van de Diamond Group hebben wij ook de juwelierswebshop, met meer dan vijf miljoen euro aan prachtige sieraden. Het mooie is dat wij deze sieraden met kortingen tot wel 50% op de webshopprijs kunnen aanbieden. Kijk op shop.amsterdamdiamonds.com en vraag ons naar de werkelijke prijs!

Amare trouwringen

Ons eigen merk Amare werkt op dezelfde manier. Een prachtige collectie in Dummy-uitvoering. Jullie kiezen, wij laten ze bij de fabrikant maken en je hebt dezelfde voordelen als bij al onze diamant sieraden.

Alegro Real Diamonds - Man Made

De laatste jaren heeft een opmerkelijke trend de juwelenmarkt veroverd: Lab Grown diamanten. Ze winnen in hoog tempo aan populariteit in de juwelierswereld. Lab Grown diamanten worden vervaardigd in geavanceerde laboratoria, waar ervaren wetenschappers omstandigheden nabootsen met hoge druk en hoge temperatuur, waardoor zuivere koolstof kristalliseert tot echte diamanten. De Lab Grown diamanten zijn qua chemische, optische en fysieke eigenschappen identiek aan natuurlijk ontstane diamanten, waarbij enkel gespecialiseerde apparatuur subtiele verschillen in atoomstructuur en kristalopbouw kan vaststellen. Lang had ik weinig interesse in Lab Grown diamanten. Ze hadden geen intrinsieke en historische waarde en waren slechts 30% goedkoper dan natuurlijke diamanten, wat gezien hun geringe restwaarde veel te duur was. Nieuwe ontwikkelingen hebben echter Lab Grown diamanten aanzienlijk voordeliger gemaakt, waardoor ze hun eigen plek in het vak hebben veroverd. Dit heeft mij ertoe gebracht om ze als alternatief naast de natuurlijke diamantcollectie van Amsterdam Diamonds op te nemen. In samenwerking met Madestones, Europa’s grootste Lab Grown producent bouw ik momenteel aan een prachtige collectie genaamd ALEGRO die in 2024 zijn volledige beslag zal krijgen. Check voor extra informatie www.madestones.com.

Partijgoederen

Dankzij onze connecties en voorgaande outlets word ik vaak gevraagd voor partijgoederen. Momenteel bieden we een ruime selectie van 14- en 18-karaats gouden colliers en armbanden, evenals zilverwerk tegen zeer lage prijzen, met zilver vanaf slechts €4,00 per gram!