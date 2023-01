Anneke van Giersbergen: kristalzuiver

Bij de naam Anneke van Giersbergen zal zeker niet bij iedere muziekliefhebber een lichtje gaan branden. Toch vierde deze zangeres in 2019 al haar 25-jarig artiestenjubileum. In eerste instantie werd ze bekend als zangeres van de metalband The Gathering en later startte ze een succesvolle solocarrière. Momenteel brengt ze, middels een landelijke theatertour, een ode aan haar muzikale heldin Kate Bush. Zondag stond ze met haar programma in een onverwacht vol PX.

Door: Joop Gijzen

Uiteraard werden de bekende nummers gezongen, zoals ‘The Man With The Child In His Eyes’, een nummer dat Kate Bush schreef toen ze vijftien jaar was. ‘Don’t Give Up’ begon rustig, maar eindigde in een opwindende reggaesfeer. Bij ‘Babooshka’ liet Van Giersbergen het publiek voluit meezingen. Ze zong zo hoog dat de TL-buizen bijna spontaan van het plafond sprongen. ,,Jullie zingen in Volendam beter dan de mensen in Klazienaveen, maar dat had ik hier ook wel verwacht.”

Haar band bestond uit Thijs Schrijnemakers (toetsen), Gijs Coolen (gitaar, bas, cello) en Otto de Jong (drums). Na het zingen van ‘Wuthering Heights’ kreeg Van Giersbergen terecht een groot applaus. Dit lied was in 1978 de debuutsingle van de toen pas 19-jarige Kate Bush en was ook direct haar grootste hit. Van Giersbergen zong gelukkig niet alleen bekende nummers, maar ook onbekendere juweeltjes als ‘Rubberband Girl’, ‘Snow Flake’ en het prachtige ‘Lucy Wan’. De zangeres imiteerde Kate Bush niet en maakte er dus geen playbackshow van, maar gaf een eigen draai aan de liedjes. ,,Als tiener ontdekte ik de muziek van Kate Bush en genoot ik van haar unieke stem en balletachtige moves. Ze heeft me daarna nooit meer losgelaten.”

Alleen en akoestisch

Dat van Giersbergen een uitstekende zangeres is, bewees ze al eerder in het programma ‘Beste zangers’. Ze maakte daarbij zoveel indruk op haar collega’s dat deze tot tranen toe geroerd waren. Bij ‘Cloudbusting’, een van de hoogtepunten van de avond, stond de zangeres alleen op het podium en begeleidde ze zichzelf op akoestische gitaar. Een prachtig intiem kippenvel nummer. Ook bij ‘This woman’s work’, waarbij ze alleen werd begeleid door de piano, bleek nogmaals wat een prachtige stem ze heeft.

Van Giersbergen: ,,’Running Up That Hill’ was in 1985 al een hit voor Kate Bush en is dit nu, door de tv-serie ‘Stranger Things’, weer.” Van Giersbergen sloot af met het nummer ‘The Red Shoes’. Ze vroeg hierbij aan het publiek om op te staan en met haar mee te dansen. Volendammers laten dansen zonder dat er drank inzit, is echter bijna onmogelijk, maar toch slaagde ze erin om de hele zaal te laten meedoen. Ze bedankte ze keurig het publiek, Bianca Vos voor het eten en de technici voor het geluid en licht. In tegenstelling tot Kate Bush voelt Van Giersbergen zich op het podium als een vis in het water. Ze heeft een veelzijdige stem waarmee ze alles kan en waar ze volledige controle over heeft. Krachtig, hoog, ingetogen, kwetsbaar, maar altijd mooi en kristalzuiver. Kortom: een prachtige nostalgische avond.