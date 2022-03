APK-keuring, waar kan ik terecht?

Elk jaar moet je eraan geloven: de APK-keuring. Het is natuurlijk fijn als je goed voorbereid de keuring in gaat. Laat daarom de keuring bij de juiste garage doen en voorkom problemen. Een erkend en gecertificeerd bedrijf zal je namelijk niet voor onnodige kosten laten opdraaien. Maar waar vind je het juiste bedrijf? En hoe gaat de keuring precies in zijn werk?

Partnercontent

APK Amsterdam en omgeving

Er zijn voldoende mogelijkheden door heel het land om de keuring te laten uitvoeren. APK Amsterdam? Via de erkende website Mijngarage.nl vind je wel meer dan 20 autogarages verspreid over Amsterdam waar je de APK-check kunt laten doen. Alle garages op deze website zijn gecertificeerd en leveren kwalitatief onderhoud. Plan je een APK-keuring in via deze website? Dan ben je verzekerd van een prijsgarantie, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Hoe gaat een APK keuring in zijn werk?

Je krijgt twee maanden voordat de APK vervalt, een brief van de RDW. Zorg ervoor dat je binnen deze twee maanden de keuring laat uitvoeren. Breng de auto naar de desbetreffende garage, daarna begint de keuring. Tijdens de keuring wordt jouw auto op een aantal punten gecontroleerd. Onder andere de registratiegegevens van de auto worden gecontroleerd. Ook moet jouw auto voldoen aan de milieueisen. Vervolgens wordt er gekeken of jouw auto voldoet aan de technische eisen.

Nadat de keuring is uitgevoerd, worden de bevindingen in een keuringsrapport verwerkt. Dit rapport ontvang je. Het rapport wordt niet alleen bij goedkeuring gemaakt, ook bij afkeuring ontvang je het rapport. Is jouw auto afgekeurd? Dan kun je dit rapport gebruiken om in beroep te gaan, indien je dat wil. Vraag dan een herkeuring aan via de RDW.

Waar moet mijn auto aan voldoen?

De APK-check bestaat uit drie delen: registratiegegevens, milieu en verkeersveiligheid. Bij de registratiegegevens is het belangrijk dat alle papieren op orde zijn, zoals de kentekenplaten, de kilometerstand en de kentekencard. Bij het volgende onderdeel, het milieu, wordt er gecontroleerd of jouw auto niet te belastend is voor het milieu. Jouw auto is verkeersveilig als alle onderdelen nog goed werken en er geen roestvorming aanwezig is in de auto. Zo moeten onder andere je banden een goed profiel hebben en moet de bandenspanning in orde zijn. Zijn al deze onderdelen in orde? Dan vormt jouw auto niet een gevaar voor andere weggebruikers en kun je veilig de weg op.

Hoe ziet het kostenplaatje eruit?

Aangezien er veel garages zijn die APK-keuringen uitvoeren, is er veel concurrentie. Hierdoor zijn de prijzen van de keuringen zeer scherp. Vaak ligt de prijs tussen de 25 en 50 euro. Heb je een auto die benzine verbruikt? Dan is de keuring iets duurder, namelijk tussen de 45 en 70 euro.

De kosten kunnen natuurlijk een stuk hoger uitvallen als het nodig is om een onderdeel van de auto to repareren of te vervangen. Daarom is het verstandig om door het jaar heen een potje op te bouwen, zodat je niet in één keer een groot bedrag hoeft te betalen.