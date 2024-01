Arnold Mühren 80 jaar

Cats-bassist, producer, songwriter, koorzanger en cultuurbewaker Arnold Mühren viert zondag 28 januari zijn 80e verjaardag. Als schrijver van hits als ‘Lea’, ‘Why’, ‘Marian’ en natuurlijk ‘One way wind’ heeft Arnold een indrukwekkende bijdrage geleverd aan de Palingsound erfenis. Zijn songwriterschap heeft Volendam voor eens en altijd op de muzikale kaart gezet, met nummers die niet alleen in Nederland maar wereldwijd succes behaalden. Ondanks dat het doek voor zijn bandje, The Cats, vele jaren geleden viel, lijkt hun faam met de tijd alleen maar te groeien. Het domineren van de Radio 5 Evergreen Top 1000 de afgelopen jaren, en de immer uitverkochte shows van diverse tributebands getuigen hiervan. Ter ere van Arnolds bijzondere mijlpaal heeft de NIVO-redactie enkele mensen benaderd voor wie Arnold een belangrijke rol heeft gespeeld in hun carrière of leven om een felicitatie te delen.

