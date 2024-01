Artificial smart

Onze redactie aan het woord

Artificial Intelligence maakte in 2023 een ongekende ontwikkeling door. ,,Ben je niet bang dat jouw werk straks overbodig is met de huidige ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie?” Terwijl ik een interview zit uit te werken, leunt iemand tegen de deurpost van mijn kantoor. ,,Wat er nu al mogelijk is met AI is echt bizar”, vervolgt hij. Ik laat zijn vraag langzaam smelten op het achterste van mijn tong. Ben ik bang? Ik verslik mezelf er bijna in.

,,Nou… de stukken die ik schrijf zijn vooral gebaseerd op persoonlijke interviews en hangen samen met een strategie. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat er straks een robot bij je aan tafel zit”, antwoord ik. En terwijl ik mezelf hoor verdedigen, besef ik dat ik lariepoep uitkraam. Natuurlijk zal AI steeds menselijker worden en worden mensen met de tijd steeds minder menselijk. En dat is geen kwestie van jaren meer.

Ik keer terug naar het vel papier op mijn scherm, blaas in mijn hete thee en denk terug aan het tijdperk waarin je altijd oude kranten op voorraad had voor in het konijnenhok, en waarin De Telegraaf kopte over de uitvinding van de delete-knop op een typemachine. 35 jaar na dato is papier gedegradeerd tot kontveeg en flanst AI in no time een animatievideo met tekst voor je in elkaar.

Maar bang ben ik niet. Ik geloof niet in eeuwigheid, noch in vaste vormen. En met een geplande masterclass ‘Schrijven met AI’ strijk ik straks mijn eerste winst op. Bovendien wilde ik als meisje later schrijver worden óf boerin, maar in het gunstigste geval beide. Neemt een kunstmatige slimmerik mijn job straks over, dan kan ik altijd nog groente gaan telen. Want als het aan Geert ligt, krijg ik daar dan nog royaal voor betaald ook.