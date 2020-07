Asfalt verwijderd op Zuideinde en de Krom

Tijdens de bouwvak gaat het bestraten van het Zuideinde in gestadig tempo door. Vanaf de Haven is al een stuk van zo’n honderd meter bestraat door de stratenmakers van KWS. Zodoende kunnen de bewoners weer op hun voorstraatje zitten en ook via de dijk hun woning bereiken.

Ook het bestraten van het talud naar de Kathammerstraat is gereed gekomen. Afgelopen week is het asfalt wegdek verwijderd op de Krom en het Zuideinde, tot aan de klinkerbestrating. De ondergrond wordt nu in gereedheid gebracht voor het opnieuw asfalteren.

Aannemingsbedrijf KWS is tevens bezig bij de Kennedyschool in het Boelenspark waar de kiss-and-ride plek wordt herbestraat. Nog in de bouwvak wordt dit werk hier afgerond.