Aspiranten A elftal van het seizoen 1964-1965

Vorige week kwam via facebook de bijgaande foto voorbij van een voormalig jeugdelftal van toen nog de R.K.S.V. Volendam. De foto riep bij belangstellenden nogal wat vragen op, zoals: welk elftal is dit, van welk jaar en wie zijn de jongens die erop staan? Deze vragen kan ik beantwoorden, omdat ik er toevallig zelf ook tussen sta.



Op de foto staat het aspiranten A- elftal van de R.K.S.V. Volendam van het seizoen 1964-1965. De jongens op de foto zijn omstreeks 15 jaar. Op de achterste rij staan v.l.n.r.: 1. Kees Bond, Kees was de elftalleider; 2. Klaas Smit; 3. keeper Thaam Tol, ‘Thaam van de Kraaier’; 4. Kees Schilder, ‘Kees Spek’; 5. Thoom Zwarthoed, ‘Thoom Kirrie’ en 6. Jaap Braan. Vooraan zien we v.l.n.r.: 7. Jaap Leeflang; 8. Jan Schilder, ‘Jan Vik’; 9. Jan Smit, ‘Jan Pitjes’; 10 Jan Veerman, ‘Jan Rus’; 11. Fred van Wijck en 12. Arnold Mühren. De foto werd genomen op zondag 22 mei 1965 vóór de wedstrijd tegen Hollandia, die met 6-1 werd gewonnen. De aspiranten van Volendam werden dat seizoen ruimschoots kampioen van hun afdeling.

Drie eerste elftal‭spelers

Van deze spelers zijn er drie die later het eerste elftal hebben gehaald. Zoals Jaap Braan. Jaap was een technisch bekwame en betrouwbare verdediger, meestal stond hij opgesteld als voorstopper. Jan Smit ‘Pitjes’ heeft slechts enkele seizoenen in het eerste kunnen spelen, nog als echte ouderwetse spits. De meeste doelpunten maakte hij met zijn hoofd. Jan moest zijn voetballoopbaan eraan geven, omdat hij in de rokerij bij zijn vader moest werken. Arnold Mühren heeft de mooiste carriere in het voetbal beleefd. Hij begon bij de FC Volendam, speelde nationaal voor Ajax en FC Twente en in Engeland bij Ipswich Town en Manchester United. Het meest bekend is hij van de prachtige voorzet op Marco van Basten, tijdens de finale om het Europees Kampioenschap in Duitsland in 1988. Van Basten, staande aan de rechterkant van het strafschopgebied, nam de lange voorzet vanaf links van Arnold in één keer op zijn schoen, waarna de bal diagonaal in de kruising vloog. Het was de winnende goal in de finale tegen Rusland en Nederland werd toen voor de eerste en enige keer Europees Kampioen. Klaas Smit heeft zijn sporen ook wel verdiend bij de voetbal, eerst als speler bij de zondag-amateurs en later als teamleider bij de FC Volendam.



Kees Schilder ‘Spek’ de koning te rijk met de foto

Na het verschijnen van de foto op facebook werd ik eerst gemaild en vervolgens gebeld door mijn neef Kees Schilder, ‘Kees Spek’. Kees had in hetzelfde eltal gespeeld en zou heel graag een exemplaar van de foto willen hebben. Hij had er indertijd thuis wel om gevraagd, maar zijn moeder had gezegd: ‘Die foto hoef ik niet, want ik zie je al 24 per dag!” Het is ook een manier om snel van de vraag af te zijn, als je er op dat moment het geld niet voor hebt. Samen met Foto Blaauw is er een mooie afdruk gemaakt. Kees is er de koning te rijk mee! In de W.J. Tuijnstraat wilde niemand van zijn buren geloven, dat Kees ooit op dit niveau gespeeld heeft en nu, met de foto in de hand, kan hij het hun bewijzen.

Met dank aan Jacqueline van Foto Blaauw voor de medewerking. Vriendelijke groeten van Jan Schilder Vik, Pegasusstraat 25, 1131 NA Volendam, tel. 362216, jan.schilder1@ziggo.nl