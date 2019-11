Astrologie populair onder hoogopgeleide Volendammers

Over astrologie zijn de meningen verdeeld, dat planeten invloed hebben op onze aarde en mensen wordt niet door wetenschappers bevestigd.

Toch gelooft 56% van de hoogopgeleide Volendammers in astrologie, dit blijkt uit onderzoek van de website Mediumchat.nl.

Volendammers en astrologie

Volendammers lezen vaker hun horoscoop in kranten of online dan inwoners van andere gemeenten. Ook komen hoogopgeleide Volendammers er openlijk voor uit dat zij voor belangrijke levensvragen een astroloog raadplegen. Uit het onderzoek blijkt dat de hoogopgeleide Volendammers een astroloog raadplegen als zij willen weten of het juiste tijdstip is aangebroken om een onderneming te starten of in het huwelijksbootje te stappen.

Astrologie is handig

Astrologie heeft volgens de Volendamse Annemarie Smit niets met bijgeloof of geloven te maken. Smit is afgestudeerd en werkzaam als manager bij een groot energiebedrijf. ‘Astrologie is vooral handig’, zegt Smit. ‘Een geboortehoroscoop van jezelf geeft inzichten waardoor je objectief naar jezelf kijkt. Daarnaast helpt astrologie je mooie en betere resultaten te boeken. Ook helpt astrologie je anderen en jezelf, veel beter te begrijpen’, aldus Smit.

Presidenten en astrologie

Hebben de nuchtere hoogopgeleide Volendammers de biografie van voormalig president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan gelezen waardoor zij meer open staan voor astrologie? Ronald Reagan komt in er openlijk voor uit dat hij altijd eerst zijn astroloog raadpleegde voordat hij een belangrijke beslissing moest nemen. Het Thaise hof heeft maar liefst 13 astrologen in vaste dienst en in China is een astroloog raadplegen net zo normaal als naar de dokter gaan. Voordat een stel trouwt vragen zij eerst aan een astroloog of het wel een goede match is.