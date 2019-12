Aurora speelde blijspel “Wie is hier nu gek?!”

Ondanks dat afgelopen weekend menigeen het Sinterklaasfeest vierde met een pakjesavond/middag, werd door Toneelvereniging Aurora te Warder, op vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag de najaarsuitvoering gepresenteerd.

Het blijspel “Wie is hier nu gek?!”, geschreven door Ron van Vliet, werd prima gespeeld door tien acteurs van de toneelvereniging. De regie was in handen van Wim A. Reek. Alle drie de voorstellingen was de theaterzaal van “De Oude School” goed gevuld.

Het werd voor de toneelliefhebbers weer een genoeglijke avond of middag, want het was een blijspel dat goed op de lachspieren werkte. In de pauze vond de traditionele lotenverkoop plaats en na afloop van het toneelstuk volgde de verloting met mooie prijzen.