Authentieke Stoomsloepen bij Stoommachinemuseum!

Medemblik- Een groot aantal authentieke stoomsloepen vaart op zaterdag 17 en zondag 18 augustus met grote rookpluimen richting De Kleine Vliet om af te meren aan de museumsteiger. Het is een prachtig schouwspel om de boten af en aan te zien varen in het fraaie binnenwater achter het museum. Bij voldoende capaciteit en afhankelijk van het weer mogen bezoekers kosteloos aan boord stappen om een stukje mee te varen.

De ene boot is van recente datum, de andere is hoogbejaard, sommige boten zijn staal gelast, andere zijn van hout, maar voor alle boten geldt: ze hebben een ketel en stoommachine aan boord voor de voortstuwing.

Dit weekend draaien niet alleen de machines in het museum, maar ook buiten in de machinetuin worden diverse machines onder stoom gebracht en zijn in werking te zien. Met de hijskraan worden grote boomstammen op de raamzaag getild, waar ze tot planken gezaagd worden die te koop zijn. Op zondag is de smid aanwezig in de smederij, waar hij demonstraties geeft en staan in het museum de miniatuurstoommachines klaar om zelf stoom te maken.

Expositie ‘Stoomvaart!’ met maritieme schilderijen van de bekende zeeschilders Arnoud de Lange en Fred Boom is nog tot en met 31 augustus in het museum te bezichtigen.

Theatervoorstelling ‘Onder druk’: Op een speelse manier maak je kennis met de hoofdrolspelers uit de stoomrevolutie en ontdek je wat de uitvinding van de stoommachine betekende. De voorstelling wordt zondag in het museum om 13.00 en 14.30 uur gespeeld en is gratis voor museumbezoekers.

Nederlands Stoommachinemuseum, Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik. Tel: 0227 544732 www.stoommachinemuseum.nl

Openingstijden: dinsdag t/m zondag 10 uur tot 17 uur (in schoolvakanties ook op maandag geopend)

Zomerstoom: Tot en met zondag 1 september is het museum elke dag geopend en onder stoom.

Toegangsprijzen:

Jongeren (4-18 jaar) € 5,00

Volwassenen € 8,00

Museumjaarkaarthouders Gratis