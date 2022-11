Auto schiet over de dijk bij Katwoude

Terwijl een klant zijn melk kocht bij Het Zuivelhuisje langs de dijk naar Katwoude hoorde hij opeens een hard, onheilspellend geluid. In zijn nabije omgeving kon hij zo gauw niets waarnemen. Op de terugweg richting Monnickendam trof hij de oorzaak van het geluid.

De hulpdiensten waren al in groten getale aanwezig. In de S-bocht bleek dat een auto van de weg was geraakt en óver de dijk was geschoten. De auto bleek volledig over de dijk gelanceerd te zijn en kwam aan de waterkant tot stilstand.

Het ongeval is ontstaan door een te hoge snelheid. De auto raakte daardoor in slip en werd over de dijk geslingerd. Omstanders zagen hoe de toegesnelde hulpdiensten de auto weer terug over de dijk trokken. De inzittenden zijn er wonderbaarlijk ongeschonden van afgekomen.