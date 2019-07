Automonteur Jeroen Dorland weer samen met Peter Moerkamp bij Autobedrijf Stijl & Hild

Vorig jaar maakte Peter Moerkamp als chef-monteur de overstap van Heron Auto naar Autobedrijf Stijl & Hild in Landsmeer. 42 Jaar lang had Peter met veel plezier gewerkt in de werkplaats van Autobedrijf De Vries aan de Julianaweg en later bij Heron Auto aan de Christiaan van Abcoudestraat in Volendam.

Na de sluiting van deze vestiging zag Peter een verandering van functie echter niet zitten en ging op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond hij al snel bij de Bosch Car Service vestiging van een oude bekende, namelijk Richard Stijl, van Autobedrijf Stijl in Landsmeer. Met veel plezier is Peter Moerkamp hier nu al een jaar aan het werk. De chef-monteur is bij vele Volendammers welbekend. Met twee generaties Volendammers heeft hij altijd heel prettig gewerkt. Daarvan 19 jaar met automonteur Jeroen Dorland, die in Volendam woont. Jeroen heeft dus ook 19 jaar bij Heron gewerkt en tevens de overstap naar Autobedrijf Stijl gemaakt.

Automonteurs herenigd

Jeroen Dorland verlangde weer naar een gemoedelijke en kleinschalige dorpsgarage. Hij werd door Peter Moerkamp benaderd voor een gesprek en toen was men er al snel uit. Sinds 1 juni is Jeroen Dorland bij Autobedrijf Stijl in Landsmeer aan de slag gegaan en het bevalt hem daar prima. “Ik ken veel Volendammers vanuit Heron. Ik weet dat er hier ook veel behoefte bestaat aan een dorpsgarage, kleinschalig en met korte lijnen. Geregeld word ik gevraagd voor het onderhoud van de auto’s. Ik neem de auto dan ’s avonds of ’s morgens mee vanuit Volendam naar mijn werk. Er kan eventueel ook een leenauto gebruikt worden. Na de onderhoudsbeurt wordt de auto dan weer voor de deur geparkeerd. De service kan vrijwel aan alle merken auto’s geleverd worden”, vertelt Jeroen, die nu weer samen met Peter Moerkamp en Jon Bruyn een team automonteurs vormt met jarenlange ervaring.

Autobedrijf/Bosch Car Service Stijl, gevestigd aan de Scheepsbouwersweg 7 in Landsmeer (aan de ringweg A10-noord), heeft als motto “Wij doen alles voor uw auto”. Als er vragen zijn, dan kunt u bellen naar Peter Moerkamp of Jeroen Dorland, van Autobedrijf Stijl. Tel. 020-4826922. Peter en Jeroen blijven de Volendammers graag van dienst.

Foto: Voor Autobedrijf Stijl & Hild het team van automonteurs v.l.n.r. Jon Bruyn, Jeroen Dorland en Peter Moerkamp.