‘De problemen met de baan zullen snel tot het verleden behoren’

AV Edam krijgt nieuwe atletiekbaan

Na er tien jaar lang hinder van te hebben ondervonden, zal 30 maart gestart worden met het vernieuwen van de atletiekbaan bij AV Edam. ,,Sinds dag één heeft deze baan problemen opgeleverd”, zegt voormalig bestuurslid Theo Kwakman. ,,De uit een specifiek type schuimbeton bestaande ondergrond betrof tien jaar terug een pilot, we kunnen de conclusie wel trekken dat het gebruikte materiaal ongeschikt is.” Het bestuur en de leden van AV Edam kijken reikhalzend uit naar hun nieuwe atletiekbaan.

Door: Kevin Mooijer

,,Het is gebruikelijk dat de toplaag van de atletiekbaan na tien jaar gebruik aan vervanging toe is”, zegt voorzitter Martinus Ouwehand. ,,In de regel wordt de toplaag na tien, twaalf jaar wordt vernieuwd. Maar bij ons moet nu ook de ondervloer aangepakt worden. Onze lopers stappen namelijk regelmatig in kuilen. Het begint met een klein kuiltje, maar vaak mondt het uit in een gat ter grote van een volwassen schoen. Dat brengt natuurlijk een hoop blessuregevaar met zich mee. Temeer omdat de kuilen niet waarneembaar zijn, tot het te laat is.” Theo: ,,We hebben een paar jaar terug zelfs de complete baan 1 moeten laten opknappen. De hele toplaag is er toen uitgegaan om het schuimbeton te repareren. Er gebeurt iets onder de grond waardoor de beton als het ware op lijkt te lossen.”

Het specialistische bedrijf dat de baan gaat vernieuwen zal beginnen met het verwijderen van de toplaag. ,,Vervolgens wordt er twee centimeter van de schuimbetonvloer afgeslepen. Dan wordt beoordeeld hoe de ondervloer eraan toe is. Komen we nog steeds beschadigingen tegen, dan wordt er weer een centimeter afgeslepen. Uiteindelijk komt er een nieuw type schuimbeton met daaroverheen een asfaltlaag ter versterking, en dáárbovenop komt de nieuwe toplaag: een rode atletiekbaan.”

De verbouwing brengt de nodige kopzorgen mee voor het AV Edam-bestuur. ,,We vrezen dat de duur van de werkzaamheden ons leden gaat kosten”, zegt Martinus. ,,Tien jaar terug is dat ook gebeurd. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk duren tot de zomervakantie. Het risico dat leden op zoek gaan naar andere sportmogelijkheden is daardoor aanzienlijk. We gaan er alles aan doen om geschikte alternatieve oplossingen te bieden. Zo zullen al onze accommodaties op het terrein vóór de blauwe baan gewoon begaanbaar blijven, zullen we gebruik kunnen maken van een deel van het EVC-terrein, gymzalen in de gemeente, het G-Team mag trainen bij de sporthal van De Triade en het verzoek om een beroep te doen op de velden van collega-atletiekverenigingen in Monnickendam en Purmerend staat uit.”

Tot slot steken de betrokkenen de loftrompet over de samenwerking met de gemeente. ,,De atletiekbaan wordt bekostigd door de gemeente Edam-Volendam. Het contact met hen ervaren wij als zeer positief. Onze klachten over de baan worden serieus genomen, de gemeente toont zich betrokken bij onze vereniging. Samen zetten we ons in om de vernieuwing van de atletiekbaan tot een goed einde te brengen.”