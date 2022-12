Aventurijn Journaal: Burgerschap op de Aventurijn

Zoals elk jaar vult De Aventurijn ook dit jaar weer een pagina in de NIVO. Maar in plaats van allemaal losse stukjes van de verschillende klassen, wilden we het dit jaar eens anders doen. Daarom hebben we de leerlingenraad gevraagd hoe zij de pagina zouden willen vullen. Daar hoefden zij niet lang over na te denken. Dat werd namelijk het thema waar we voor Burgerschap mee bezig zijn: Geven en Nemen.

De Aventurijn haalt € 250,00 op voor de hulpgroep ‘Geven en Nemen’.

Sinds vorig schooljaar wordt op alle scholen, naast de bekende vakken, ook aandacht besteed aan Burgerschap. Wat betekent het om burger te zijn in onze democratische samenleving, met zoveel mensen met verschillende achtergronden, culturen en geloven? En wat maakt jou een ‘goede’ burger? Dus toen wij aan onze leerlingenraad vroegen, waar zij het over zouden willen hebben in de NIVO, kwamen zij met het thema Geven en Nemen, omdat we daar nu volop mee bezig zijn.

De kinderen hebben met behulp van Tekenfund prachtige voorwerpen gemaakt waarmee geld ingezameld is voor het goede doel Geven en Nemen. Lees verderop wat hiervan de mooie opbrengst is. Ook hebben 2 leerlingen uit MB2 Paulien Silven, de oprichtster van Geven en Nemen, geïnterviewd. Ook dit is te lezen op deze pagina. Uiteraard mogen de grootste Gevers niet ontbreken: Sinterklaas en zijn Pieten hebben ons weer een prachtige dag gegeven met mooie cadeaus voor de kinderen. En wij trakteerden de goed heiligman op gezellige optredens en een prachtig, gezamenlijk kunstwerk: een stoomboot van 2 meter, vol met kamertjes, door de kinderen samen gemaakt.

Tot de kerstvakantie werken wij nog met het thema Geven en Nemen. Daar betrekken we ook de buurt bij. Zo krijgen alle buren deze week een kerstkaart van ons, gemaakt door de kinderen van klas MB3. Een klein gebaar in het kader van Geven en Nemen.

Kortom, genoeg te doen en beleven bij ons op De Aventurijn. Ik wens jullie veel leesplezier op deze pagina!

Linda Tol

directeur sbo De Aventurijn

Met de Tekenfund-actie om geld in te zamelen voor de hulpgroep ‘Geven en Nemen’ hebben we een prachtig resultaat behaald. Dankzij de geweldige kunstwerken van onze leerlingen wisten we maar liefst €250,00 bijeen te brengen voor de hulpgroep en daar verdienen alle betrokkenen een groot compliment voor.

Wij bedanken alle betrokkenen, de kunstenaars en natuurlijk de kopers hartelijk voor hun inzet en bijdragen. We wensen iedereen veel plezier met de gekochte producten.

Interview Paulien Silven van stichting Geven en Nemen

Daan en Isa van de leerlingenraad wilden graag Paulien Silven interviewen. Isa heet Paulien welkom bij ons op school en bedankt haar dat zij haar mogen interviewen. Daan steekt meteen van wal met de eerste vraag.

Daan: Hoe bent u op het idee gekomen om de stichting Geven en Nemen te beginnen?

Ik doe veel op Social Media, waardoor mensen mij weten te vinden en vertrouwen. Ze vragen dan of ik mensen ken die iets kunnen gebruiken. Mensen die niet zoveel geld hebben of ziek zijn. Zo ben ik klein begonnen maar toen dacht ik, weet je wat, ik ga dit groter aanpakken. En zo is het idee van de stichting ontstaan.

Isa: Wat doet de stichting eigenlijk?

De stichting helpt mensen die het financieel niet redden. Dus mensen die niet zoveel geld hebben om luxe dingen te kunnen kopen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld wel brood en eten kopen, maar geen mooie kleding, meubels of speelgoed of ze kunnen niet sporten. Wij zorgen dan dat ze mooie kleding krijgen of kunnen sporten.

Daan: Zijn er nog andere stichtingen of goede doelen waar u voor werkt?

Ja, die zijn er wel! Het zijn geen stichtingen, maar ik help bijvoorbeeld vriendjes door ze bij elkaar te brengen. Kinderen die alleen zijn en dezelfde leeftijd hebben, bijvoorbeeld een paar jongens van 14, die dan samen iets leuks gaan doen. Zo heb ik van de week de PX gebeld met de vraag of een groep jongens van 14 de voetbalwedstrijd vrijdag in de PX mogen kijken. Of ik help moeders die met andere moeders koffie willen drinken. Soms regel ik ook oppas als mensen geen oppas kunnen vinden. Daan en Isa geven aan dat ze vinden dat Paulien wel heel veel doet en dat ze het dan vast heel druk heeft. Paulien reageert:

Mensen vragen ook wel eens, wat is je drijfveer, waarom doe je dit allemaal. Nou, stel dat jij dit mocht doen, wat ik nu allemaal doe. Je kunt kinderen bij elkaar brengen zodat ze vriendjes hebben of ze krijgen door jou mooie kleding. Daar worden ze dan heel blij en gelukkig van en dat maakt jou weer heel gelukkig! Maar ik doe het niet allemaal alleen hoor! We zijn in totaal met 9 mensen.

Isa: Wat gaat u met het geld doen wat wij hebben opgehaald?

Het geld zetten we eerst op de bankrekening van hulpgroep Geven en Nemen, dat geven we niet meteen uit. We sparen het op en als er dan ergens heel hard geld voor nodig is, dan geven we het uit. Zo hebben we laatst voor blinde mensen die alles lopend moeten doen, nieuwe schoenen gekocht.

Daan: Zou u het leuk vinden als andere scholen ook geld inzamelen?

Als een school dit wil, wat moeten zij dan doen?

Het is altijd leuk en we hebben dit ook al een keer met de Samensprong gedaan. Ieder kind moest toen iets geven voor een ander kind. We vragen het niet zelf, maar als scholen het willen, dan mogen ze ons altijd helpen met spullen of met geld. Dan kunnen ze contact opnemen met de stichting.

Isa: Als wij zelf speelgoed of spullen inzamelen, heeft u daar iets aan? Dan kunnen we dit geven met kerst!

Wat mooi dat jullie dit willen doen! We zijn nu bezig met kerstpakketten, daarvoor kunnen we altijd spullen gebruiken. Bijvoorbeeld een douchefris of lang houdbaar eten. Alles is welkom. We hebben een grote opslagplaats, dus als we iets niet meteen kunnen gebruiken, slaan we het op. Kinderen hebben nu net van Sinterklaas heel veel speelgoed gehad, dus dat is nu niet nodig maar als we nu speelgoed krijgen, bewaren we dat voor een later moment.

Isa geeft aan wat het idee van de leerlingen raad is en legt uit: Wij willen bijvoorbeeld een tafel in onze bibliotheek zetten, waar kinderen dan tot de kerstvakantie spullen op kunnen zetten die ze zelf niet meer nodig hebben. Dit kan dan ook naar de stichting Geven en Nemen. Hier is Paulien heel blij mee! Daan sluit het interview af en bedankt Paulien en wenst haar succes met haar werk.

Daan en Isa van de leerlingenraad interviewen Paulien Silven.