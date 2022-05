Avonturen Middag helpt kinderen zelfvertrouwen opbouwen

Een oproep van ouders luidde de zogenaamde Avonturen Middag in. De gezellige club is opgericht door Alliantie Kansrijk en is speciaal voor leerlingen van De Aventurijn, toch zijn kinderen die níet op de school zitten ook van harte welkom.

,,De Avonturen Middag is een laagdrempelige club voor kinderen die moeite hebben met aansluiting vinden bij de traditionele verenigingen en clubs”, zegt Club en Buurthuiswerk-begeleider Cynthia. ,,Wij zetten de deelnemende kinderen in hun kracht, waardoor hun zelfvertrouwen groeit.”

De doelgroep van de Avonturen Middag bestaat uit kinderen tussen zes en twaalf jaar. ,,Op de Facebookpagina en website van Alliantie Kansrijk is het programma van de Avonturen Middag te vinden. Daar kunnen kinderen tevens ingeschreven worden. Meedoen is gratis. Schrijf je in en kom gezellig naar de Avonturen Middag!”