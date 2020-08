Partner content

Back to work (& school) tassen van Laauw

De zomer loopt op z’n einde en het wordt weer tijd om aan het werk te gaan of in de schoolbanken te kruipen. En dat moment van opnieuw op het kantoor of in de collegezaal lopen is een heerlijk moment om met je nieuwe aanwinst binnen te komen. Oftewel: een heerlijk moment voor een nieuwe Laauw tas. Daarom hebben we hier 4 ideale Back to work (or school) tassen van Laauw nu tijdelijk met 20% zomerkorting.

Cuzco Cognac

De laptoptas zoals hij bedoeld is. Een authentiek laptoptasmodel met handige vakken aan de binnenkant voor je paperassen, pennen en oplaadkabels. En in een heerlijk hoogwaardig leren jasje, zodat je er lang van kunt genieten. De Cuzco Cognac krijg je nu tijdelijk nog met 20% zomerkorting. Gebruik daarvoor de code HOLIDAYSALE in de kassa.

Okrokana Black

De Okrokana heeft zijn mysterieuze uitstraling te danken aan Tbilisi, de stad van de prachtige ruïnes en de adembenemende nieuwbouw. Okrokana is het gebied waar zakelijk Tbilisi naartoe gaat en dat is de reden dat deze tas deze naam draagt. Van hoogwaardig leer gemaakt, met laptopvak en een prachtige wereldkaart als voering. Hiermee steel je sowieso de show. Ook op deze tas krijg je nog 20% zomerkorting met de code HOLIDAYSALE.

Gijs Dark Brown

Het ontwerp van Gijs is gebaseerd op een ouderwetse shopper tas die gebruikt werd voor de boodschappen van de markt. Alleen dan nu uitgevoerd in een hoogwaardig runderleder bekleding, met een laptopvak voor de huidige tijdsgeest. En voor degene die nu al beginnen met reizen zit er een handige band aan om ‘m aan je rolkoffer te bevestigen. Een buitengewone uitstraling gecombineerd met extreme gebruiksvriendelijkheid. Code HOLIDAYSALE in de check-out geeft je 20% korting.

Nine Streets Laptop Grey

De ‘Laptop’ in de naam zegt het al: deze tas is bij uitstek bedoeld voor het meezeulen van je laptop. Alleen ‘zeul’ je hem niet meer mee, maar draag je hem gemakkelijk, comfortabel en stijlvol mee aan je schouder of op je rug, waar je ook heengaat. Ook de Nine Streets Laptop Grey is gemaakt van hoogwaardig runderleder en gaat een leven lang mee. Nu nog een tijdje te koop met 20% korting met de code: HOLIDAYSALE.