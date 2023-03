‘Zorgen dat ze bekend zijn en dan toeristenbelasting moeten afdragen’

B&B’s moeten zich mogelijk gaan registreren

Er komen mogelijk extra bepalingen in de huisvestingsverordening voor B&B’s in de hele regio. Dat vertelde wethouder Kes tijdens het afgelopen raadsplein. Dit zou bijvoorbeeld gaan inhouden dat deze overnachtingsplekken zich in de toekomst dienen te registreren. Deze maatregel geldt al in grote steden zoals Amsterdam en is onder meer bedoeld om opkoop van panden tegen te gaan die men vervolgens verhuurd aan toeristen.

Door: Laurens Tol

De raad sprak over dit onderwerp in het kader van een ‘voorstel tot bespreken Doelgroepenverordening Edam-Volendam’. Daarin noemde de wethouder bijvoorbeeld het grote aantal woningzoekenden, zoals de 3800 die geregistreerd staan bij corporaties De Vooruitgang en de Wooncompagnie. De maatregel om de bed & breakfast’s aan banden te leggen, is besproken in het regionale portefeuille-overleg Wonen. Hiervan maken wethouders van gemeenten uit Zaanstreek-Waterland deel uit. Het is vooralsnog een wens van deze gezamenlijke bestuurders. Als men deze maatregel uiteindelijk neemt, dan zit daar een procedure aan vast, vertelde de wethouder. Kes: ,,Dat moet je echt opnemen in de verordening, publiceren en er een dwangsom opzetten voor als B&B’s dit niet doen, etc. Dit om te zorgen dat die bekend zijn bij ons en dat ze dan ook toeristenbelasting moeten gaan afdragen. Dat gebeurt nu niet.”

Een bezoek aan platform Airbnb leert dat Edam-Volendam voor het komende halfjaar een handvol beschikbare bed & breakfast’s telt. In Volendam zijn het er een aantal en daarnaast enkele verspreid over de dorpskernen in de Zeevang.