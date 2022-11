Bandjesregen in Vollenhove!

Veno the Wetlands, zaterdag 12 november jl.: 20 survivallaars van AV Edam reden in een mystieke mistomgeving naar de survivalrun in Vollenhove. Daar aangekomen kwam de zon door, samen met windkracht 0 de ideale omstandigheden voor een run die de term wetlands zeker verdient. Kruipen door duikers, waden door diverse sloten, klimmen en rennen in en door de modder; op en top survivalrun.

Samen met de vele apenhangen en goed uitvoerbare klimcombinaties zorgde deze run voor een heuse bandjesregen bij de deelnemers. Anouk Schilder, Daniëlle Steur, Mariska Bond en Simon Laan, die allemaal hun primeur bij de KSR (Korte Survival Run) hadden, behielden hun bandje, net als Nicole Stolp bij haar primeur bij de BSR (Basis Survival Run). Bart Stijvers had ‘m weer bíjna: helaas was zijn zicht bij de pakplanken niet scherp genoeg om zijn handen goed in de openingen te krijgen. Wat is dat nou precies in met dat bandje? Als je van de (dit keer) 38 hindernissen er één níet haalt, wordt dat bandje doorgeknipt en krijg je geen of weinig punten. Het behouden van een bandje is dus een beetje vergelijkbaar met het halen van een medaille. Leon van Montfoort was derde bij de BSR 40+. Broers Thomas en Menno Merlijn zorgden voor een Edams feestje met hun 1e en 2e plek bij de KSR 40+! Leon van Vlaanderen werd daar 8e, Johan Vos 11e, Jeroen Koning 13e en Sander Collet noteerde voor het eerst een plek binnen de top 20 van het 40+-klassement. Jeroen Garms finishte ruim binnen de 2 uur en Cees Beets haalde de 17e plaats in de categorie 50+. Bij de dames wist Jeanine Groot de 11e plek te halen. Marlies van Leusden-Groenewold imponeerde met een hele snelle tijd en ook Wendy op den Kelder finishte mét het bandje nog om haar pols. Benjamin Schermer en Jan Arie Blok beleefden hun survivalrunprimeur met hun allereerste recreantenkoppelloop. Beiden met bandje gefinisht, dus dat smaakt naar meer! Al met al weer een zeer geslaagde wedstrijd. Enthousiast geworden? Kijk op de website: avedam.nl, kopje survivalrun, op Facebook: A.V. Edam Survivalrun of op Instagram: survivalrun_edam.

Anouk Schilder en Daniëlle Steur