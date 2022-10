Basisscholen komen in actie tegen zwerfafval

De Storytellers van Let's Do It Nederland maken de wereld een beetje mooier door samen met kinderen en jeugd in actie te komen tegen plastic (zwerf)afval. Het is dringend nodig om onze plastic voetafdruk te verkleinen.

,,We komen in actie op school, op straat, via social media en alle andere middelen die we maar kunnen bedenken”, zegt een actievoerder. ,,In 2016 bereikten we bijna 4000 kinderen. En in 2025 willen 1 miljoen kinderen hebben bereikt met onze boodschap voor een duurzamere, betere wereld.”

In Volendam zijn er ook basisscholen die aan dit project meedoen en zo kunt u zomaar groepen kinderen, onder begeleiding, tegenkomen die het vele afval van onze straten en uit de struiken en parken in vuilniszakken verzamelen.