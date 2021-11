Basisscholen maken kennis met techniek tijdens De Triade Dagen

Om de basisschoolleerlingen uit de gemeente Edam-Volendam en omstreken kennis te laten maken met techniek én het middelbaar onderwijs, organiseert De Triade jaarlijks de zogenaamde ‘Triade Dagen’. Het initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een succesformule en een begrip.

Dinsdag werkten leerlingen van de Petrusschool, de Trimaran en de Jozefschool onder meer aan het maken van sjoelbakken en insectenhotels. ‘Geen bijenhotels, want bij ons iedereen welkom’, grapt een van de leraren. De leerlingen timmerden er lustig op los.

Naast het maken van bouwprojectjes wonen de leerlingen ook natuurscheikundelessen bij en krijgen ze voorlichting over reptielen, met heuse slangen in het lokaal. Uiteraard op veilige afstand en in het bijzijn van een specialist. Komende dinsdag verwelkomt De Triade leerlingen van de overige basisscholen uit de gemeente.