‘500 m2 BBQ-beleving én -plezier’

BBQ Outside: barbecueparadijs voor de fijnproever

Vandaag, woensdag 1 maart viert BBQ Outside haar éénjarig bestaan. In deze korte tijd ontpopte de onderneming zich tot dé barbecue speciaalzaak van Noord-Holland. Met de complete collecties van toonaangevende merken Big Green Egg, The Bastard, Kamado Joe, Monolith, Traeger Grills en Braaimaster is de fraaie showroom van BBQ Outside een waar paradijs voor barbecuefanaten. Met diepgaande passie voor barbecues in alle soorten en maten toveren BBQ Outside-oprichters Erik Kool en Martijn Meurs iedereen die hun zaak bezoekt om in een barbecuespecialist. Op zaterdag 11 maart organiseren de mannen in samenwerking met verschillende grote namen uit de barbecuewereld het culinair hoogstaande BBQ Outside Festival 2.0. ,,Hou je van lekker eten en van barbecues? Dan zien we je graag op 11 maart!”

,,Houtskool. Dat is waar het allemaal mee begon”, blikken Erik en Martijn terug. ,,Onze gedeelde passie voor barbecueën zette ons ertoe samen een webshop op te richten met een specifiek type houtskool. We kochten een pallet houtskool in en we zouden wel zien waar het avontuur heen zou leiden. Binnen een half jaar breidden we het assortiment al uit met sauzen, gietijzer, rotiseries en rubs. Met dat assortiment en hoge service bouwden we onze klantenkring op.’’ In Blokker kregen de ondernemers de kans om tijdelijk kosteloos een ruimte als pop-up store te gebruiken. ,,Op vrijdagmiddag en zaterdag waren we geopend. We benaderden het initiatief als een soort test. Zou er veel vraag zijn naar een barbecuespeciaalzaak, dan zouden we onderzoeken of het mogelijk was de sprong in het diepe te wagen.”

De pop-up store bleek een schot in de roos. Barbecue minnend Nederland wist Erik en Martijn te vinden. Augustus 2021 zaten Erik en Martijn tegenover elkaar aan tafel. ,,’Wat gaan we doen?’, zeiden we tegen elkaar. We kregen het aanbod om ons op de Edisonweg in het pand samen met Grando Keukens & Bad te vestigen. Op dat moment lieten we het hele avontuur afhangen van samenwerkingen met de drie grote kamado-merken: Big Green Egg, The Bastard en Kamado Joe. Zouden we die merken niet mogen verkopen, dan zou het geen realistisch plan zijn.” Erik lacht: ,,Maar dat gebeurde gelukkig niet. Bij alle drie de partijen gingen de lichten op groen. BBQ Outside werd een feit.”

Spanning

,,En dan heb je opeens een 500 vierkante meter grote winkel”, zegt Erik. ,,Na het uittekenen en aankleden van de showroom is het zover; we gaan open. Die eerste ochtend zit je tegenover elkaar met een bak koffie. En dan vraag je je af, wat gaat er vandaag gebeuren? Wat gaat er deze week gebeuren?” Martijn lacht: ,,We zijn trots te kunnen zeggen dat het nooit meer zo rustig is geweest als die eerste dag. De eerste zaterdag dat we open waren hebben we de opening uitgebreid gevierd in de winkel. Muziek, gezelligheid, heerlijke hapjes van de barbecues, de zon aan de hemel, alles klopte die dag. We werden verrast door veel bekenden, maar ook door nieuwe gezichten. Sindsdien weten de mensen ons te vinden. De spanning maakte plaats voor enthousiasme, passie en motivatie.”

Assortiment

Binnen een jaar groeide BBQ Outside uit tot dé barbecuespecialist van Noord-Holland. ,,500 m2 BBQ-beleving én -plezier’’, zo beschrijven Erik en Martijn hun zaak. Een pay-off die de onderneming eer aandoet. Van de heerlijke must haves voor óp de barbecue tot de complete collectie van Big Green Egg en van rekken vol accessoires, boeken, snippers, sauzen en rubs tot luxe Roostr buitenkeukens, BBQ Outside heeft het in overvloed op voorraad. ,,Kamado barbecues zijn al jaren ongekend populair”, zegt Erik. ,,Dat is natuurlijk niet zonder reden. Liefhebbers van buiten koken doen dit niet alleen op een kamado. BBQ Outside heeft ook pelletsmokers van Traeger Grills, openvuur koken met Ofyr en de Zuid-Afrikaanse braai van Braaimaster. Een beetje oefenen en je tovert een compleet menu op tafel. Lekkerder nog dan uit de traditionele keuken, daar ben ik heilig van overtuigd. Fijnproevers die al regelmatig barbecueën zullen dat beamen. Daarom was het voor ons belangrijk om een speciaalzaak te worden. En onze ambities reiken nog veel verder.”

Service

De gedrevenheid van Erik en Martijn komt van binnenuit. ,,We zijn onze eigen doelgroep. Dat maakt het relatief makkelijk om te ontdekken waar de behoefte van onze klanten ligt, wat ze belangrijk vinden. We gaan ver in het voorzien in die behoeften. Zo bezorgen we alle kamados bijvoorbeeld kosteloos tot in de achtertuin - wel zo makkelijk met gevaartes van 100 tot 200 kilo – en zijn we zelfs platinum dealer van Big Green Egg. Dat houdt niet alleen in dat we alle modellen en alle accessoires standaard op voorraad hebben, maar ook dat we de Green Eggs kosteloos leveren én monteren.” De mannen achter BBQ Outside zorgen dat ze tijdens de openingsuren altijd zelf aanwezig zijn in de showroom. ,,Zo kunnen we garanderen dat we voor iedere klant de tijd kunnen nemen. We zien dat veel klanten door de bomen het bos niet meer zien. Het is lastig oriënteren naar een barbecue op internet. In onze winkel zoeken we samen met de klant uit wat het beste bij ze past. Zo kunnen we onze grote passie overdragen op andere liefhebbers. Ik zeg altijd; als barbecueën nog geen passie is van mensen die hier binnenkomen dan zijn ze een passie rijker als ze de deur achter zich dichttrekken.”

BBQ Outside Festival 2.0

,,We hebben een ontzettend mooi jaar achter de rug. Dat feit willen we graag vieren met iedereen die net zo gek op barbecueën is als wij. Daarom organiseren we op zaterdag 11 maart BBQ Outside Festival 2.0.” Op het parkeerterrein aan de Edisonweg 17 in Purmerend zullen alle grote merken die BBQ Outside rijk is tijdens het evenement gaan uitpakken. ,,Het wordt een groot, gezellig, smakelijk feest met gelijkgestemden. Merken geven demo’s, we hebben een foodstand, bij de stand van Traeger is het voor bezoekers mogelijk om zelf wat te bereiden, The Bastard komt met een 30 m2 grote stand, de heerlijk frisse biertjes van het Volendamse VD Bier worden getapt, de nieuwste innovaties uit barbecueland worden gepresenteerd en we hebben natuurlijk weer sensationele proeverijen. Alles om inspiratie op te doen voor het aanstaande barbecueseizoen. Ben je een fijnproever, een beginnend of ervaren BBQ-fanaat of wil je eens zien hoe het er bij ons aan toe gaat, dan zien we je graag op 11 maart!”

Ga voor meer informatie naar www.bbqoutside.nl of stap gezellig binnen in de showroom, gevestigd boven in het Grando Keukens & Bad pand.

BBQ Outside

Edisonweg 17

1446 TM Purmerend