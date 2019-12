Bedankt

2019 is voor de Nivo een spannend en bovendien geweldig jaar geweest. Begin dit jaar is de redactie uitgebreid, waardoor we meer verhalen dan ooit hebben kunnen brengen. Verhalen over bijzondere mensen en gebeurtenissen binnen onze gemeente.

Naast de mooie reacties die we het afgelopen jaar in ontvangst hebben mogen nemen is het aantal Facebook-volgers ook flink gestegen. Dit jaar zijn we de 5000 volgers gepasseerd! Dat betekent dat 25% van de bevolking in onze gemeente de Nivo online volgt. We hopen dat jullie ook in 2020 van onze verhalen blijven genieten.

Wij blijven in ieder geval ons best doen om het nieuws uit de regio aan de man te brengen. Heb je een tip voor een mooi, indrukwekkend, droevig, episch of nostalgisch verhaal? Laat het onze redactie weten!

De medewerkers van de Nivo wensen alle lezers een fijne jaarwisseling!