Bedreiging

Bedreiging komt voor in verschillende vormen. Denk aan verbale bedreigingen, maar ook bedreiging met bijvoorbeeld wapens. In het kort is bedreiging het dreigen met fysiek geweld of de dood. Een advocaat kan je bijstaan nadat je bent bedreigd door een derde.

Is bedreiging strafbaar?

Bedreiging kan strafbaar zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om bedreiging met brandstichting, bedreiging met een ernstige aanval, bedreiging met een gijzeling, een bedreiging van levensbedreigende misdaad, bedreiging met verkrachting of aanranding, of een bedreiging die de veiligheid van personen of eigendommen in gevaar brengt. Sommige personen zijn internationaal beschermd. Bedreiging jegens hen is ook strafbaar. Als de bedreiging in de praktijk wordt gebracht (bijvoorbeeld met geweld), kan dat ook strafbaar zijn.

Niet alle soorten bedreigingen zijn strafbaar. Daarom kan het raadzaam zijn om een advocaat in te schakelen. Deze weet of een zaak kans van slagen zal hebben. Hoe dan ook is het belangrijk dat je aangifte doet.



Aangifte doen van bedreiging is belangrijk

Heb je te maken gekregen met bedreiging? Dan is het heel belangrijk dat je eerst aangifte doet bij de politie. Bedreigingen met de dood, ernstig letsel, verkrachting of aanranding, worden door de politie serieus genomen. Je kunt het vermeende feit van bedreiging of intimidatie kenbaar maken bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Het maakt niet uit hoe je wordt bedreigd: op het werk, op straat of zelfs via sociale media.

Neem direct contact op met de politie als de dreiging ernstig voor je is. De politie kan je dan vertellen of je aangifte kunt doen, en kan je daarna hulp bieden, indien nodig. Met de aangifte in de hand kun je een advocaat inschakelen.



Advocaat inschakelen voor bedreiging

Wanneer je een vermoeden hebt van bedreiging, of je je onveilig voelt, kan het raadzaam zijn een advocaat in te schakelen. Bedreigingen zijn geen specialisme binnen de advocatuur, maar veel advocaten weten precies wanneer iets bedreiging is en wanneer niet. Ook weet de advocaat of je sterk staat bij een strafzaak.

Het is belangrijk een advocaat in te schakelen die de nieuwste wet- en regelgeving rondom bedreigingen kent. De advocaat kan je dan helpen om de bedreiging juridisch aan te pakken.