Bedrijven en onderwijs uit Edam-Volendam ook op Waterland Werkt

Op 2 oktober van 12.00 tot 17.00 uur wordt industrieterrein De Koog in Purmerend omgetoverd tot het festival Waterland Werkt. Een groot evenement voor het bedrijfsleven, onderwijs, werkzoekenden, werkenden en andere geïnteresseerden die benieuwd zijn naar wat zich allemaal aan bedrijvigheid afspeelt in onze regio. Het evenement wordt georganiseerd door het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven samen. Edam-Volendam is goed vertegenwoordig op Waterland Werkt. Meerdere bedrijven, maar ook de scholen komen naar het evenement dat gratis toegankelijk is voor bezoekers.

Mark Tuitert is een van de gastsprekers op het festival.

Mooie bedrijven

Er staan veel mooie bedrijven, ook uit Edam-Volendam, op het evenement klaar om de vele bezoekers te ontvangen. Denk aan bijvoorbeeld KIVO, Klaas Puul, HSB bouw, Vroom funderingstechniek, Zaaq media, Succes schoonmaak, Fardem Packaging, Boon Edam, Finish Profiles, Eipi belettering, IVG Elektro, Rabobank, Knook totaaltechniek, Zorgcirkel, Politie, Evean, Dick Schaap, Spurd, Leviaan en Worktrans; veel sectoren zijn vertegenwoordigd.

Voor iedereen

Het evenement is voor iedereen die het leuk vindt om eens een kijkje te nemen bij bedrijven en organisaties uit de regio Waterland. Of je nu op zoek bent naar (ander) werk, een stage of bijbaan, je wilt oriënteren op de arbeidsmarkt, wilt netwerken, op zoek bent naar een opleiding, van loopbaan wilt veranderen, of gewoon nieuwsgierig bent naar de vele bedrijven uit onze regio die zich op deze dag presenteren, je bent van harte welkom! Het Don Bosco College en de Triade zullen hun leerlingen in het kader van de Loopbaanoriëntatie en begeleiding (een onderdeel van het curriculum in het VO en MBO) uitnodigen naar het evenement toe te komen. Maar ook voor leerlingen van de basisscholen is het evenement zeer geschikt, om een beter beeld te krijgen van de bestaande beroepen. Er worden vacatures op alle niveaus aangeboden en leerlingen van verschillende opleidingsniveaus zullen naar het evenement toe komen. Waterland Werkt is voor iedereen. Kom dus vooral, samen met je kind, een kijkje nemen op 2 oktober.

De Koog omgetoverd tot festivalterrein

Waterland Werkt is het middelpunt van de bedrijvigheid in onze regio, Een aantal bedrijven op De Koog zetten de deuren open voor publiek, zoals bijvoorbeeld Warmteservice Purmerend, Noppes en LKQ Fource aan de van IJsendijkstraat. Ook de gemeentewerf is die dag geopend, niet voor het wegbrengen van vuil, maar je kunt er een rondleiding krijgen en zien welke functies en werkzaamheden er allemaal zijn. Daarnaast presenteren ruim 80 bedrijven uit de regio zich in en om het SG Gerrit Rietveld, het SG Antoni Gaudí en de H20 campus aan de Spinnekop 1-3. Ook de Cantekoogweg (Prins Houthandel) is onderdeel van het evenemententerrein.

Wat ga jij ontdekken?

Kom langs en ga in gesprek. Hoe is het om te werken in de zorg? Welke opleiding moet je volgen om jouw droombaan te realiseren? Probeer eens een muurtje te metselen, of neem een kijkje in H20 Esports en Gaming Center om te zien wat er aan Tech en ICT-bedrijven in de regio zit. Probeer een spelletje FIFA op de grote stage of speel een E game! Vind je de transport of bouwsector interessant? Ook zij zijn aanwezig op Waterland Werkt. Net als de politie en de ambulancemedewerkers, bedrijven uit de media, zakelijke dienstverlening en horeca. Er zijn bedrijven en organisaties uit alle sectoren. Op www.waterlandwerkt.nl kan je zien welke sector waar op het terrein te vinden is. Er wordt ook huis aan huis een beursmagazine verspreid, met o.a. het programma, heel veel achtergrondinformatie en een plattegrond van het terrein.

Mark Tuitert en andere workshops

Mark Tuitert topsporter, Olympisch schaatskampioen op de 1500 meter in 2010, trainer, ondernemer en spreker komt naar Waterland Werkt om daar te vertellen over zijn pad van topsporter naar ondernemer en alles wat hij onderweg is tegengekomen. De inspirerende lezing wordt gegeven in het H20 Rabo Esports stadion, van 14.00 tot 15.00 uur. Wil je erbij zijn? Bestel snel gratis kaarten via www.waterlandwerkt.nl. Op is op en max. 2 per adres. Tijdens Waterland Werkt zijn er meer workshops waar je aan kunt meedoen. Zoals die van het MBO en het WSP (WerkgeversServicepunt). Zij geven workshops over o.a. het kiezen van een goede vervolgopleiding, over de kansen op de arbeidsmarkt, over mogelijke omscholingen, over loopbaanbegeleiding etc. Kijk op www.waterlandwerkt.nl voor het programma. Hier vind je ook een plattegrond van het terrein.

Meer informatie

Waterland Werkt is voor bezoekers gratis toegankelijk. Kom op de fiets of met het OV, om parkeerproblemen te voorkomen. Wil je toch met de auto komen, parkeer dan bij het ROC Horizoncollege, (vanaf daar is het een klein stukje lopen naar De Koog), parkeergarage De Beuk, het terrein van Praxis, of in de zijstraten tussen de van IJsendijkstraat en de Flevostraat.