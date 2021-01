Beleggingscolumn

Beleggen: wat is het beste instapmoment?

Wat is het juiste moment om in te stappen? Veel mensen vragen zich af of ze nu wel of niet moeten gaan beleggen. De twijfel om in te stappen neemt vaak toe wanneer beurzen flink zijn gestegen of bij onrust op de financiële markten. In dit artikel lees je wanneer het een goed moment is om te starten met beleggen.

Instappen bij onrust op de beurzen?

Veel mensen durven niet in te stappen als er paniek heerst op de financiële markten. Zij vrezen dat koersen nog verder zullen dalen nadat zij hun geld hebben belegd. De media speelt hierin een belangrijke rol; negatief nieuws wordt overbelicht, terwijl beurskoersen op de lange termijn juist een stijgende lijn laten zien. Zelfs na de grootste dalingen (internetbubbel, kredietcrisis, coronacrisis) is het algehele koersniveau altijd weer hersteld. Achteraf blijkt een crisis, of periode van onrust, vaak een goed moment om te starten met beleggen.

Moet je instappen als beurzen zijn gestegen?

Voor veel mensen zijn opgelopen beurskoersen reden om het instapmoment uit te stellen. De achterliggende gedachte is dat de aandelenkoersen na een sterke stijging wel moeten dalen. Ook hierin spelen de media een rol; berichtgevingen over beursrecords doen veel mensen twijfelen over het instapmoment. Omdat beurzen historisch gezien een stijgende lijn laten zien, zijn beursrecords in werkelijkheid helemaal niet vreemd. Zolang verwacht wordt dat de economie groeit is er ruimte voor stijgende bedrijfswinsten (en dus ook stijgende aandelenkoersen). Aandelenkoersen kunnen daarom weken, maanden of zelfs jaren achter elkaar stijgen aangezien de wereldeconomie normaal gesproken groeit.

Conclusie

Beleggers zoeken altijd naar het beste instapmoment. Doordat beurskoersen vaker stijgen dan dalen, schuiven veel mensen het instapmoment voor zich uit. Vindt er een beursdaling plaats, dan wachten zij vaak liever af tot de rust is wedergekeerd. Door het moment steeds verder uit te stellen, loop je in de tussentijd vaak veel rendement mis. De beste timing is daarom voor veel mensen het moment waarop zij geld opzij kunnen zetten om mee te beleggen. Dit kan vaak al sneller dan je denkt. Wil je meer weten over de mogelijkheden van beleggen? Kijk dan op www.axento.nl of www.care-is.nl.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

