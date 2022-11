Benauwde overwinning van EVC op OSV

OSV kwam direct gevaarlijk uit de startblokken met een bal op de lat, maar in het verloop van de eerste helft was EVC de bovenliggende partij. EVC kreeg kansen, maar Daniël Kemper en ook Brian Rossenaar kwamen niet tot scoren.

Toch pakte EVC de voorsprong toen Eric Tol diep werd gestuurd en hij alleen voor de doelman beheerst afrondde. De Edammers bleven goed voetballen en kregen net voor de rust loon naar werken. Uitstekend voorbereidend werk van Vincent Wissels werd door Eric afgerond, 2-0.

Na nog geen 10 minuten in de tweede helft leed EVC onnodig balverlies, waarna OSV de aansluitingstreffer scoorde. De rest van de wedstrijd hield EVC met kunst- en vliegwerk stand, mede door een uitstekend keepende Sjors Out en uitblinker Niek van Diepen in de verdediging.