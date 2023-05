Lezers die schrijven

Bende in de Bloemenbuurt

Zeven minuten. Zo lang heb ik van de week met mijn fiets staan wachten tot ik vanuit de Burgemeester Van Baarstraat kon oversteken naar de Hyacintenstraat. En toen ik eindelijk op het fietspad van de Hyacintenstraat reed, kon ik gelijk weer in de ankers. Aan mijn kant van de weg stond namelijk een lijnbus vast omdat op de andere weghelft een vrachtwagen aan het lossen was. Aan beide kanten ontstond een gigantische file. Dat aanschouwend bekroop het gevoel me dat er misschien niet heel lang is nagedacht over de nieuwe (tijdelijke) verkeerssituatie.

Nu de Julianaweg op de schop gaat is de constante verkeersstroom in de Hyacintenstraat en Monseigneur C. Veermanlaan noodzakelijk kwaad – we zijn immers een autogemeente – maar toeristenbussen die massaal de Bloemenbuurt verkennen, en files aan weerskanten van de weg bij iedere vrachtwagen die gaat lossen, dat gaat mijns inziens wat te ver. De afgelopen dagen heb ik meerdere keren ervaren dat er zelfs op de fiets geen doorkomen aan is. Je merkt aan mensen die deelnemen aan het verkeer dat de situatie irritatie opwekt. Als de verkeerssituatie nog langere tijd zo blijft zijn verkeersongevallen onvermijdelijk. Misschien is het een oplossing om ter hoogte van de oversteek Burgemeester Van Baarstraat-Hyacintenstraat (tijdelijk) een stoplicht of zebrapad te plaatsen. Zolang dat niet gebeurt zijn voetgangers en fietsers hun leven niet zeker in de Bloemenbuurt.

Jaap Mooijer